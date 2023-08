Αθλητικά

Ο Πάλμερ - Μπράουν στον Παναθηναϊκό: Το συμβόλαιο και οι αποδοχές του στόπερ

Και με τη... βούλα «πράσινος» ο Πάλμερ-Μπράουν. Η πρώτη συνέντευξη του 26χρονου στόπερ ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (2/8) την απόκτηση του διεθνούς Αμερικανού στόπερ, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, ο οποίος θα αποτελέσει το 6ο εφετινό απόκτημα των «πράσινων».

Μία σημαντική προσθήκη, που «κλειδώνει» πλέον την τετράδα της αμυντικής γραμμής του «τριφυλλιού» (μαζί με τους Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Γεντβάι) και μία πολύ σημαντική επένδυση απ’ την πλευρά του κλαμπ για τα επόμενα 4 χρόνια (Ιούνιος 2027).

Ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει στη Τρουά και στο City Group, όπου επί της ουσίας ανήκε ο 26χρονος στόπερ, το ποσό του 1,6 εκατ. ευρώ, σε ένα deal που έχουν προβλεφθεί και μπόνους στόχων.

Από εκεί και πέρα, ο Πάλμερ-Μπράουν θα έχει ετήσιες αποδοχές περίπου 700.000 ευρώ, χωρίς τα μπόνους. Ήτοι στην τετραετία το κόστος του συμβολαίου του θα φτάσει τα 2,8 εκατ. ευρώ ή 3,6 εκατ. ευρώ με την εφορία. Με απλά λόγια, το συνολικό «πακέτο» της μεταγραφής του διεθνούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες κεντρικού αμυντικού, θα φτάσει σε βάθος τετραετίας τα 5,2 εκατ. ευρώ.

Ο Πάλμερ-Μπράουν θα δηλωθεί στη λίστα που θα στείλει ο Παναθηναϊκός έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (3/8) στην UEFA για τους δύο αγώνες με τη Μαρσέιγ και θα πάρει τη θέση του «λαβωμένου» Μπαρτ Σένκεφελντ.

Πάλμερ-Μπράουν: Ένα κλαμπ που αυξάνει τις απαιτήσεις στους στόχους του κάθε χρόνο

Την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, παραχώρησε ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, λίγο μετά την υπογραφή του τετραετούς συμβολαίου του με το «τριφύλλι». Ο διεθνής Αμερικανός στόπερ, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 14, τόνισε πως το πλάνο που του παρουσίασαν οι «πράσινοι» τον έπεισαν για να δεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού, ενώ αναφέρθηκε στις απαιτήσεις που έχει το κλαμπ και στους στόχους του κάθε χρόνο, σε μία κουβέντα που είχε αναφορά και στον μεγάλο φαν του Παναθηναϊκού και πρωταθλητή του NFL, Γιώργο Καρλαύτη.

Αναλυτικά οι πρώτες δηλώσεις του Πάλμερ-Μπράουν στο PAO TV:

Ποια είναι τα πρώτα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει για τη νέα σου ομάδα, τον Παναθηναϊκό;

«Εχει ένα απ’ τα πιο παλιά γήπεδα στην Ελλάδα, με τους φιλάθλους του να είναι ανάμεσα στους καλύτερους παγκοσμίως, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ. Στις ΗΠΑ μαθαίνουμε πάρα πολλά για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ και την Euroleague. Είναι φανταστικό. Όλα όσα έχω μάθει γι’ αυτή την πόλη, για το κλαμπ κι απ’ όσα έχω δει εδώ στον σύλλογο είναι απίστευτα».

Τι σε έκανε να αποδεχθείς την πρόταση του Παναθηναϊκού;

«Στις συζητήσεις με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας έγινε σαφές πως είναι ένα κλαμπ που θέλει πραγματικά να κερδίζει. Έχει σχέδιο να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται. Και να μεγαλώσει τη βάση των οπαδών του. Για μένα αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Να βρεις ένα κλαμπ που θέλει να κερδίζει, να έχει εκπληκτικούς φιλάθλους και να αυξάνει τις απαιτήσεις στους στόχους του κάθε χρόνο».

Ήρθες στα 18 σου στην Ευρώπη κι έμεινες. Τις διαφορές εντοπίζεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, συγκριτικά με αυτό στις ΗΠΑ;

«Είναι αρκετά διαφορετικό, όχι μόνο από ποδοσφαιρικής πλευράς, αλλά κι από κουλτούρας. Ποδοσφαιρικά είναι πολύ διαφορετικό. Στις ΗΠΑ παίζουν πολύ πιο νεαρής ηλικίας ποδοσφαιριστές και σίγουρα έχουμε διαφορετική τεχνική καθοδήγηση. Θεωρώ ότι στις ΗΠΑ το άθλημα αναπτύσσεται αρκετά, ενώ στην Ευρώπη έχουν πολύχρονη εμπειρία στην τεχνική καθοδήγηση και στην εξέλιξη των ποδοσφαιριστών. Επίσης η ατμόσφαιρα και η υποστήριξη στην ομάδα δεν συγκρίνεται».

Για πολύ κόσμο ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ο κορυφαίος εν ενεργεία προπονητής. Πες μας την εμπειρία σου μαζί του στη Μάντσεστερ Σίτι...

«Η αλήθεια είναι ότι η City Group και η Μάντσεστερ Σίτι αποτελούνται από πολλά κινούμενα κομμάτια. Ήμουν ένας παίκτης που έπαιζε δανεικός από τη Σίτι. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Πεπ και τον Μίκελ (σ.σ. Αρτέτα, πρώην συνεργάτης του Καταλανού στη Σίτι, νυν προπονητής της Άρσεναλ). Ήταν απόλαυση να συνομιλείς μαζί του. Ένας ευχάριστος τύπος, άνετος να συνομιλήσει για άλλα πράγματα γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Τα πάντα κινούνται γύρω από το ποδόσφαιρο, άρα είναι κάτι καλό να μιλήσει για κάτι πέραν αυτού. Για μένα, ειδικά στα 20 μου, ήταν μία απίθανη εμπειρία».

Πως θα περιέγραφες αγωνιστικά τον εαυτό σου;

«Είμαι ένας ποδοσφαιριστής με ηρεμία και τεχνική. Μου αρέσει να παίζω. Είμαι γρήγορος, δυνατός, καλός στο ψηλό παιχνίδι».

Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι στον Παναθηναϊκό;

«Να κερδίσω όσα περισσότερο μπορώ. Ο στόχος μου είναι να κερδίζω, αυτό θέλω να κάνω».

Επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον γ’ προκριματικό του Champions League είναι η Μαρσέιγ. Την έχεις αντιμετωπίσει, τι άποψη έχεις;

«Είναι καλή ομάδα κι έχει φανταστική ατμόσφαιρα στο γήπεδό της. Φέτος έχει νέο προπονητή και πολλές νέες προσθήκες, οπότε θα είναι αρκετά διαφορετική απ’ την ομάδα που είχα αντιμετωπίσει. Είναι όμως καλή ομάδα, με πολλούς οπαδούς».

Είσαι υποστηρικτής των Kansas City Chiefs στο NFL. Το γνωρίζεις ότι εκεί αγωνίζεται ένας Έλληνας, ο Γιώργος Καρλαύτης που είναι ένθερμος υποστηρικτής του Παναθηναϊκού;

«Ναι, είναι καταπληκτικός παίκτης. Δεν το γνώριζα και τώρα που μου το είπες, θυμάμαι όταν τον αποκτήσαμε στα draft και τι αντίκτυπο είχε. Οπότε τώρα γνωρίζω ποια είναι η επόμενη φανέλα που θα αποκτήσω...».

Το γνωρίζεις πως έγινες ο πρώτος Αμερικανός στην Ιστορία του Παναθηναϊκού;

«Ναι το έμαθα. Είναι εκπληκτικό συναίσθημα. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα. Με το που φτάνεις στην Ελλάδα νιώθεις στην ατμόσφαιρα, τον σκληρά εργαζόμενο κόσμο, βλέπεις το κέντρο της Αθήνας. Μεγαλώνοντας άκουγα πολλά για την ελληνική μυθολογία και τώρα το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ, θα μου δώσει τη δυνατότητα να μάθω πολλά για την ελληνική κουλτούρα και τον ελληνικό πολιτισμό κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα».

