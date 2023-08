Κόσμος

Σύνδρομο ξεχασμένου μωρού: Γιαγιά ξέχασε το εγγόνι της στο αυτοκίνητο και πέθανε

Ασύλλυπτη οικογενειακή τραγωδία. Γιαγιά άφησε το εγγονάκι της στο αυτοκίνητο επί ώρες με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Άλλη μια περίπτωση του συνδρόμου του ξεχασμένου μωρού σημειώνεται στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά με θύμα ένα κοριτσάκι 14 μηνών στη Νέα Υόρκη.

Η γιαγιά του παιδιού ξέχασε να το αφήσει στον παιδικό σταθμό, με αποτέλεσμα να μείνει για περίπου 8 ώρες στο αμάξι. Αφού ολοκλήρωσε τη βάρδια της πήγε να το πάρει από τον παιδικό σταθμό, αλλά συνειδητοποίησε ότι δεν το άφησε ποτέ εκεί.

Η μικρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, από το 1998 μέχρι σήμερα, κατά μέσο όρο 38 παιδιά τον χρόνο έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία σε οχήματα, προσθέτοντας ότι το 53% των περιστατικών συνέβη επειδή ο γονέας ή όποιος φρόντιζε το παιδί το ξέχασε στο αυτοκίνητο.

