Γρεβενά - Φωτιά στην Δεσκάτη: μάχη με τις αναζωπυρώσεις (εικόνες)

Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης για να τιθασεύσουν τις φλόγες.

Εντατικές προσπάθειες αναχαίτησης του πύρνου μετώπου στη Δεσκάτη Γρεβενών έδωσαν όλη τη νύχτα οι δυνάμεις του Πυροσβεστικου΄Σώματος, οι οποίες φαίνεται να βρίσκονται κοντά στο στόχο τους να το θέσουν υπό έλεγχο, αντιμετωπίζοντας στην διάρκεια της νύχτας και το πρωί συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Όπως ανακοινώθηκε, στο σημείο επιχείρησαν 65 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα και 14 οχήματα, με τη συνδρομή 4 ελικοπτέρων και 2 αεροσκαφών της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες Τετάρτη περίπου στις 6 σε πευκόφυτη έκταση στην περιοχή “Κογιάδικα” στην είσοδο της πόλης της Δεσκάτης από την Κρανιά Ελασσόνας. Το πρώτο της μέτωπο κατευθυνόταν προς το Όρος Βουνάσα, στα όρια με την Ελάτη Κοζάνης, και τέθηκε υπό έλεγχο στις 9 το βράδυ, στις 10 όμως ακολούθησε αναζωπύρωση.

Η αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης αυτής, αλλά και η επιφυλακή των στελεχών της Πυροσβεστικής για την περίπτωση νέων αναζωπυρώσεων, κράτησε αμείωτη τη δράση του σώματος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

