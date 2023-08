Αθλητικά

Europa League - Ολυμπιακός: Η Γκενκ “στον δρόμο” των Πειραιωτών

Πως μια “απρόσμενη” πρόκριση, έστειλε την Γκενκ πάνω στον Ολυμπιακό. Πότε θα διεξαχθούν οι αγώνες.

Αν και βρέθηκε να παίζει σχεδόν ένα ολόκληρο ματς και την παράταση με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Κριβέλι από το 3ο λεπτό, η Σερβέτ όχι μόνο άντεξε στην έδρα της Γκενκ, αλλά έκανε τη σούπερ έκπληξη, κερδίζοντας την πρόκριση στον γ' προκριματικό γύρο του Champions League, καθώς επικράτησε με 4-1 στα πέναλτι (2-2 κανονικός αγώνας και παράταση). Εξέλιξη που έφερε, ως αντίπαλο του Ολυμπιακού στον γ' προκριματικό του Europa League τους δευτεραθλητές Βελγίου στα ματς που θα διεξαχθούν στις 10 και 17 Αυγούστου.

Η Γκενκ προηγήθηκε με το πέναλτι του Τρεζόρ, όμως η ελβετική ομάδα ισοφάρισε άμεσα με τον Κονιά στο 36'. Οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα με το τέρμα του Αροκοντάρε στο 51', όμως η Σερβέτ αποδείχθηκε πολύ «σκληρό καρύδι» κι έφερε ξανά το ματς στα ίσα στο 63' με τον Μπεντιά. Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε και στην ημίωρη παράταση κι όλα κρίθηκαν στα πέναλτι όπου «μίλησε» η ψυχραιμία των Ελβετών.

Οι Τουατί, Γκιγιεμενό, Σέβεριν και Ροντελίν ευστόχησαν για τη Σερβέτ, την ώρα που οι Χορσόφσκι και Αροκόνταρε αστόχησαν στις δικές τους εκτελέσεις, «καταδικάζοντας» τη βελγική ομάδα στον αποκλεισμό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΓΚΕΝΚ (Βράνκεν): Βάντερβοορντ, Μουνιόθ, ΜακΚένζι, Κουέστα, Καγιεμπέ (46' Αρτεάγκα), Πέιντσιλ (106' Μπάαχ), Χροσόφσκι, Χέινεν (8' Γκαλάρζα, 106' Κουατάρα), Τρεζόρ (69' Φαντέρα), Χανούς (69' Ελ Χατζ), Αροκόνταρε.

ΣΕΡΒΕΤ (Βάιλερ): Φρικ (59' Μαλ), Βουιλιόζ (119' Ροντελίν), Ρουιγιέ, Σέβεριν, Μαζικού, Αντούνες (75' Γκιγιεμενό), Κονιά (106' Οντουά), Ντουλίν, Κουτέσα (75' Φοφανά), Μπεντιά (86' Τουατί), Κρίβελι.

