Χειμωνιάτικος καύσωνας σε Χιλή - Αργεντινή: Ρεκόρ θερμοκρασίας από το 1951!

Εμφανής η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην Νότια Αμερική, λόγω και του φαινομένου "El Ninio".

Η Χιλή και η Αργεντινή κατέγραψαν στις αρχές Αυγούστου ρεκόρ ζέστης εν μέσω χειμώνα εξαιτίας ενός συνδυασμού του φαινομένου El Nino και της κλιματικής κρίσης, ενώ και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής καταγράφονται υψηλότερες από το κανονικό θερμοκρασίες.

Στην πόλη Βικούνια της Χιλής, που βρίσκεται σε ορεινή περιοχή της κεντρικής επαρχίας Κοκίμπο, το θερμόμετρο την Τρίτη έδειξε 37 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην περιοχή αυτή την περίοδο από το 1951.

«Δεν έχουμε καταγράψει τέτοια θερμοκρασία εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια», δήλωσε ο Κριστομπάλ Τόρες της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Χιλής.

Στο Σαντιάγο, 450 χιλιόμετρα πιο νότια, η θερμοκρασία έφτασε χθες, Τετάρτη, τους 24 βαθμούς Κελσίου και σήμερα και αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να ανέβει στους 25 βαθμούς: θερμοκρασίες ιδιαίτερα ασυνήθιστες για την εποχή.

Στο Μπουένος Άιρες, στη γειτονική Αργεντινή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη, καταγράφοντας την πιο ζεστή 1η Αυγούστου από τότε που διατηρούνται αρχεία, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Το προηγούμενο ρεκόρ ζέστης για αυτή την ημέρα χρονολογείται από το 1942 με 24,6 βαθμούς Κελσίου. Κανονικά στη διάρκεια του Αυγούστου η θερμοκρασία στο Μπουένος Άιρςςςες κυμαίνεται μεταξύ 9 και 18 βαθμών Κελσίου.

Στην Ουρουγουάη η θερμοκρασία σε πολλές πόλεις ξεπέρασε χθες τους 30 βαθμούς.

«Αυτό που βιώνουμε είναι ο συνδυασμός δύο φαινομένων: της παγκόσμιας τάσης της υπερθέρμανσης λόγω της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου El Nino», εξήγησε η υπουργός Περιβάλλοντος της Χιλής Μάισα Ρόχας.

Το El Nino χαρακτηρίζεται από την άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων κατά 1,5 με 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό. Αυτό προκαλεί ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα: καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες, χιονοστιβάδες, αλλά και κύματα καύσωνα.

«Ωστόσο ακόμη και όταν το El Nino τελειώσει, η παγκόσμια μετεωρολογική κατάσταση αναμένεται να παραμείνει εξίσου ακραία», προειδοποίησε η Ρόχας, που είναι και μετεωρολόγος.

Στο Σαντιάγο, το Μπουένος Άιρες και το Μοντεβιδέο η θερμοκρασία αναμένεται να επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα τις επόμενες ημέρες.

Αλλά «είναι πολύ πιθανό το ρεκόρ ζέστης (στο Σαντιάγο) να καταρριφθεί φέτος, κάτι που είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο. Πριν δέκα χρόνια καταγράφαμε δύο κύματα καύσωνα ετησίως και τώρα μιλάμε ήδη για εννέα», υπογράμμισε ο Ραούλ Κορντέρο, περιβαλλοντολόγος στο πανεπιστήμιο του Σαντιάγο.

Μια από τις σοβαρότερες επιπτώσεις της ανόδου της θερμοκρασίας είναι ότι λιώνουν οι πάγοι στα χιλιανά όρη, που είναι ζωτικής σημασίας για τον ανεφοδιασμό του Σαντιάγο με νερό.

