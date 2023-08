Οικονομία

Διεθνής Ολυμπιάδα Οικονομικών: Μετάλλια για Έλληνες μαθητές (εικόνες)

Η Διεθνής Ολυμπιάδα Οικονομικών διεξήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δείτε τις διακρίσεις που είχαν Ελληνόπουλα που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς.

Με τρία αργυρά μετάλλια και ένα χάλκινο ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στην τελευταία Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών η Ελλάδα, με τέσσερις μαθητές να περνούν επιτυχώς μια σειρά από απαιτητικές δοκιμασίες: από το να αποδείξουν τον οικονομικό αλφαβητισμό τους, απαντώντας σε ερωτήματα για τη θεωρία και την πράξη της συγκεκριμένης επιστήμης, μέχρι να επιδείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή χρησιμότητα στο εικονικό περιβάλλον μιας χρηματιστηριακής αίθουσας ή να λύσουν ένα υποθετικό επιχειρηματικό πρόβλημα, λειτουργώντας ως σύμβουλοι μιας επιχείρησης.

Τα τρία αργυρά μετάλλια κέρδισαν οι Βασίλης Μαλασίδης, Δημήτρης Τσίτος και Χρήστος Λούκας και το χάλκινο ο Νικόλας Κλάδης. Μάλιστα, ο Βασίλης, που κατά τις φετινές εισαγωγικές εξετάσεις πέρασε στην Ιατρική, εξασφάλισε την τεσσαρακοστή πρώτη θέση στην ατομική κατάταξη, μεταξύ 220 διαγωνιζόμενων από 48 χώρες. Η θέση αυτή συνιστά την υψηλότερη ατομική διάκριση στα πέντε χρόνια συμμετοχής της Ελλάδας στην Ολυμπιάδα (από το 2019), την οποία ο Θεσσαλονικεύς μαθητής πέτυχε στην τρίτη κατά σειρά συμμετοχή του στη διοργάνωση.

Η Διεθνής Ολυμπιάδα Οικονομικών (https://ecolymp.org/) φιλοξενήθηκε φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα -συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στις 24 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου, με τη χορηγία της «Grant Thornton»- με τον Βόλο να γεμίζει νεαρές και νεαρούς από δεκάδες χώρες, πιθανώς τους Νομπελίστες Οικονομικών του μέλλοντος, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 18χρονος Βασίλης Μαλασίδης. Άλλωστε, ο θεσμός της Ολυμπιάδας υποστηρίζεται από τον Έρικ Μάσκιν, κάτοχο του Νόμπελ Οικονομίας (2007).

Οι συμμετέχουσες μαθήτριες και μαθητές διαγωνίστηκαν και φέτος σε τρία πεδία, στα δύο πρώτα ατομικά και στο τρίτο ομαδικά: το πρώτο ήταν ο οικονομικός αλφαβητισμός («financial literacy»), το δεύτερο τα οικονομικά («economics») και το τρίτο το επιχειρηματικό κομμάτι («business case»). Μάλιστα, στο τελευταίο αυτό πεδίο, η ελληνική ομάδα -που αποτελείτο από τους Βασίλη Μαλασίδη, Δημήτρη Τσίτο, Χρήστο Λούκα, Νικόλα Κλάδη και Δημήτρη Αναστασόπουλο- διέπρεψε, περνώντας για πρώτη φορά στον τελικό και κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

Κάθε χρονιά, το πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στο επιχειρηματικό κομμάτι, αφορά ένα θέμα της χώρας στην οποία φιλοξενείται η Ολυμπιάδα. Έτσι, φέτος, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμβουλέψουν μια κατασκευαστική εταιρεία ως προς το αν θα ήταν συμφέρον και αποδοτικό για την ίδια να αναλάβει το έργο της επέκτασης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε βιομηχανικά κτήρια στον δυτικό Βόλο, μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). Στο δε κομμάτι του financial literacy, οι διαγωνιζόμενοι/ες «μπήκαν» μέσω του υπολογιστή τους σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης χρηματιστηριακής αίθουσας, με την οδηγία να επενδύσουν με τον αποδοτικότερο και πιο χρήσιμο τρόπο (σε μετοχές, ομόλογα ή real estate) το αρχικό κεφάλαιο μερικών χιλιάδων ευρώ που τους διατέθηκε. O μαθητής που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο σε αυτή την κατηγορία κατάφερε να πολλαπλασιάσει στα 500 εκατ. ευρώ το αρχικό κεφάλαιο των λίγων χιλιάδων!

H διαδικασία για τη συμμετοχή στην Ολυμπιάδα

Πώς όμως καταφέρνει ένας μαθητής ή μαθήτρια να διαγωνιστεί στην Ολυμπιάδα; Ο Βασίλης Μαλασίδης εξηγεί ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει κάθε χρόνο έναν πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό, από τον οποίο προκύπτουν οι πέντε μαθητές/τριες που θα διεκδικήσουν μια διάκριση στη Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών, στη χώρα όπου αυτή φιλοξενείται.

Τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας «κλείνουν» γύρω στο τέλος Φεβρουαρίου- αρχές Μαρτίου και στη συνέχεια οι μαθητές μετέχουν σε τρίωρα τηλε-μαθήματα κάθε Σαββατοκύριακο. Μία εβδομάδα πριν από την Ολυμπιάδα βρίσκονται στον Βόλο, όπου φιλοξενούνται στις φοιτητικές εστίες και «προπονούνται» εντατικά για τον «αγώνα» που θα ακολουθήσει, με βάση την ύλη των πανεπιστημιακών εγχειριδίων. Ουσιαστικά, μαθητές λυκείου έρχονται σε επαφή ακόμα και με την ύλη του τρίτου ή του τέταρτου έτους των οικονομικών, γεγονός που ανοίγει το μυαλό τους σε νέες κατευθύνσεις.

Στη φετινή προετοιμασία και συμμετοχή (σ.σ. η συμμετοχή είναι δωρεάν) οι μαθητές είχαν στο πλευρό τους τούς αναπληρωτές καθηγητές στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δρες Λουκά Ζαχείλα και Αθηνά Οικονόμου).

Ο Βασίλης Μαλασίδης δηλώνει τη χαρά του για το φετινό αποτέλεσμα, αν και όπως λέει, πέρα από την ικανοποίηση του να λαμβάνεις μια διάκριση -η οποία δεν είναι εγγυημένη, αφού δεν μπορείς να γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι θα διακριθείς- είναι η όλη εμπειρία της συμμετοχής που δημιουργεί μια παρακαταθήκη για το μέλλον. «Είναι σημαντικό να έχεις την ευκαιρία να συναναστρέφεσαι με τους πιθανούς Νομπελίστες του μέλλοντος. Πρακτικά, η διάκριση σε μια Ολυμπιάδα είναι σημαντική στο βιογραφικό σου, για δύο ή τρία χρόνια ή για να διεκδικήσεις μια υποτροφία στο Χάρβαρντ για παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη αξία αυτής της εμπειρίας είναι η ίδια η συμμετοχή» εκτιμά ο Βασίλης, ο οποίος προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαντάζεται τον εαυτό του οικονομολόγο, αφού όταν ξεκινήσει το νέο εξάμηνο στο πανεπιστήμιο, θα καθίσει για πρώτη φορά στα φοιτητικά έδρανα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου πέρασε φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

