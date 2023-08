Υγεία - Περιβάλλον

Αμφιλοχία - Κατασκήνωση για ανάπηρα παιδιά: νέα κόντρα για τις συνθήκες διαβίωσης (βίντεο)

Νέες καταγγελίες και έντονη αντιπαράθεση στον “αέρα” της εκπομπής “Καλοκαίρι Μαζί” είχαν γονείς παιδιών ΑμεΑ με τον Δήμαρχο Αμφιλοχίας για την κατάσταση στην κατασκήνωση.

Νέο γύρο αντιπαράθεσης στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Καλοκαίρι Μαζί», σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στην κατασκήνωση για παιδιά ΑμεΑ στην Αμφιλοχία, είχαν ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας, η ηθοποιός Νένα Χρονοπούλου και γονείς παιδιών που διέμειναν στην κατασκήνωση, όπως καταγγέλλεται υπό απαράδεκτες συνθήκες που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις και την καθαριότητα.

Όπως υποστήριξαν η Νένα Χρονοπούλου και γονείς παιδιών ΑμεΑ που έμειναν στην κατασκήνωση, ο Δήμος έχει σπεύσει να απομακρύνει τις τελευταίες ημέρες υλικά που ήταν ακατάλληλα, όπως παλιά και βρώμικα στρώματα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε γειτονικό χωριό και παραδόθηκαν στην πυρά, μετά από τον σάλο που ξέσπασε από τις καταγγελίες.

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας από την πλευρά του υποστήριξε ότι γίνονται διαρκώς ανανεώσεις του εξοπλισμού στην κατασκήνωση και ότι είναι σε εξέλιξη έλεγχοι από διάφορους φορείς για τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν τα ανάπηρα παιδιά και οι συνοδοί τους στην κατασκήνωση.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1:

