Κοινωνία

Καιρός: 40άρια θα δείχνει ο υδράργυρος έως και το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας το επομενο διήμερο κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι

-

Σταδιακή άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος στη χώρας μας έως το Σάββατο 5 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να κορυφωθεί αύριο και το Σάββατο, οπότε κατά τόπους η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40 °C.

Από το απόγευμα του Σαββάτου ατμοσφαιρική διαταραχή που μεταφέρει ψυχρότερες αέριες μάζες θα επηρεάσει τον καιρό των βορειοδυτικών και στη συνέχεια των βορείων ηπειρωτικών με τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή από την Κυριακή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο - Έκρηξη σε σπίτι: Μάνα και κόρη υπέστησαν εγκαύματα (εικόνες)

Πήλιο - Θάνατος γυναίκας από σφαίρα: Η “απολογία” του συζύγου για το τηλεφώνημα στην Αστυνομία

Τροχαίο - Ποσειδώνος: ανατροπή οχήματος με εγκλωβισμό του οδηγού (εικόνες)