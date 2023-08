Κόσμος

Τουρκία - Πληθωρισμός: νέα “έκρηξη” τον Ιούλιο

Ποιοι αφισβητούν επι τα χείρω τις επίσημες στατιστικές. Για ποια χρονιά υπόσχονται "σταθεροποίηση" στις τιμές οι τουρκικές Αρχές.

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία σημείωσε και πάλι άνοδο τον Ιούλιο στο 47,83% σε ετήσια βάση, έπειτα από οκτώ μήνες επιβράδυνσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σε μηνιαία βάση, το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική αύξηση επτά μονάδων.

Η αύξηση των τιμών καταναλωτή είχε φθάσει τον Ιούνιο στο 38,2% σε ετήσια βάση, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 18 μήνες, αφού είχε αγγίξει τον Οκτώβριο το 85,5%.

Εντούτοις η αύξηση αυτή είχε προβλεφθεί από την κεντρική τράπεζα, η οποία την είχε ανακοινώσει ήδη από την περασμένη εβδομάδα, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που είχε δώσει στις 27 Ιουλίου η νέα επικεφαλής της, η Χαφιζέ Γκαγέ Ερκάν.

Σύμφωνα με τις ετήσιες προβλέψεις της, ο πληθωρισμός αναμένεται να φθάσει στο τέλος του χρόνου το 59%, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις, όμως «η σταθερότητα θα έρθει από το 2025», διαβεβαίωσε, υποσχόμενη «να κάνει τα πάντα για να τον περιορίσει σε μονοψήφιο ποσοστό».

Τα επίσημα στοιχεία αμφισβητούνται ωστόσο τακτικά από τους ανεξάρτητους οικονομολόγους της Ομάδας Έρευνας για τοιν Πληθωρισμό (Enag): σύμφωνα με αυτούς, η αύξηση των τιμών καταναλωτή ανήλθε σε 69,21% τους 12 παρελθόντες μήνες.

