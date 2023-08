Life

“Παγιδευμένοι”: Τα γυρίσματα του Β’ κύκλου συνεχίζονται εντατικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα ξεκινούν από την αρχή στην σειρά του ΑΝΤ1. Οι αποκαλύψεις που θα βγουν στο φως, θα ανατρέψουν τα πάντα…

-

Αγαπήθηκαν, συζητήθηκαν, καθήλωσαν.

Οι «Παγιδευμένοι» μάς έκαναν «συνένοχους» στα μυστικά, στα πάθη και τους έρωτές τους, σε μια μυστηριώδη διαδρομή που δεν έφτασε, ακόμα, στο τέλος της.

Ο Β’ κύκλος της συγκλονιστικής ιστορίας τους έρχεται στον ΑΝΤ1 τον Σεπτέμβριο και όλα ξεκινούν από τη αρχή.

Τα ερωτήματα που θα γεννηθούν και οι αποκαλύψεις που θα βγουν στο φως θα ανατρέψουν τα πάντα…

Τα γυρίσματα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και η σειρά που έκανε μεγάλη αίσθηση τη φετινή σεζόν άρχισε, ήδη, να γράφει την ανατρεπτική συνέχεια της πλοκής της.

#Pagidevmenoi

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

Ειδήσεις σήμερα:

Πήλιο - Θάνατος γυναίκας από σφαίρα: Η “απολογία” του συζύγου για το τηλεφώνημα στην Αστυνομία

Σάμος - Θανατηφόρο τροχαίο: ο Τούρκος οδηγός εγκατέλειψε αβοήθητο το θύμα του

Ηράκλειο - Έκρηξη σε σπίτι: Μάνα και κόρη υπέστησαν εγκαύματα (εικόνες)