Σπαρτιάτες - Στίγκας: λύσαμε όλες τις διαφορές μας στο κόμμα

Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, όπου θα γινόταν συζήτηση για το «αντάρτικο» 9 βουλευτών, με αφορμή την στήριξη στον Ηλία Κασιδιάρη.

Πέφτουν οι τόνοι, μένουν τα προβλήματα στους Σπαρτιάτες, με τον Βασίλη Στίγκα να ανακοινώνει πως θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στο τέλος Αυγούστου.

Σήμερα, αντί για σύγκληση της Κ.Ο., το γραφείο του προέδρου του κόμματος επισκέφτηκαν ο γ.γ. της ΚΟ, Γιάννης Δημητροκάλλης, και ο εκπρόσωπος Τύπου, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, εξηγώντας στη συνέχεια στους δημοσιογράφους πως η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και πως δεν ήταν δυνατόν να παρευρεθούν οι λοιποί βουλευτές γιατί λείπουν εκτός Αθηνών.

«Μιλήσαμε και πιθανόν λύσαμε όλες τις διαφορές» δήλωσε μπροστά στις κάμερες ο Β. Στίγκας, προσθέτοντας πως «επί της ουσίας δεν έχουμε πολλές διαφορές».

Ο πρόεδρος των Σπαρτιατών δεν θέλησε να γνωστοποιήσει γιατί «άδειασε» τον βουλευτή του κόμματος Κωνσταντίνο Φλώρο ενώπιον της Ολομέλειας, ενώ σε ερώτηση για το αν ασκεί επιρροή ο Κασιδιάρης στην Κ.Ο. των Σπαρτιατών, επανέλαβε πως ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, «είναι το καύσιμο – η κηροζίνη για να φτάσουμε στο ποσοστό που πήραμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε ως Σπαρτιάτες».

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση στήριξης του βουλευτή των «Σπαρτιατών» Κωνσταντίνου Φλώρου στον Ηλία Κασιδιάρη για την επικείμενη υποψηφιότητά του στον δήμο Αθηναίων, εξέθεσε τον επικεφαλής του κόμματος, Βασίλη Στίγκα ο οποίος σε μια προσπάθεια να επιβάλει δήθεν την τάξη στο κόμμα του δήλωσε αρχικά ότι θα λάβει μέτρα «εφόσον λειτουργεί κάποιος αυτοβούλως».

Η εν λόγω δήλωση προκάλεσε ισχυρότερες αναταράξεις εντός του ακροδεξιού κόμματος, καθώς 9 βουλευτές των Σπαρτιατών εξέδωσαν ανακοίνωση καταδικάζοντας ως «αντιδεοντολογικές και απαράδεκτες» τις δηλώσεις του προέδρου του κόμματος στο οποίο ανήκουν, αφήνοντας παράλληλα πλήρως εκτεθειμένο τον Βασίλη Στίγκα.

Ο τελευταίος σε μια προσπάθεια να καταλαγιάσει η σκόνη, αρχικά μετέθεσε τις διαδικασίες για μία εβδομάδα και σήμερα για το τέλος Αυγούστου.

