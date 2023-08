Πολιτική

Φωτιά: Φυλακή και πρόστιμο και για εμπρησμό εξ αμελείας

Οι εμπρηστές θα εκτίουν τουλάχιστον ένα μέρος της ποινής που θα τους επιβάλλεται. Αναθεώρηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα αποφάσισαν Γιώργος Φλωρίδης και Βασίλης Κικίλιας.

Στη φυλακή θα οδηγούνται ακόμη και όσοι διαπράττουν εμπρησμό εξ αμελείας, ενώ θα τους επιβάλλονται υψηλές χρηματικές ποινές και τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα.

Αυτό αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης εργασίας του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια. Αντικείμενο της σημερινής συνάντησης εργασίας ήταν η λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων ώστε εφεξής οι εμπρηστές να εκτίουν τουλάχιστον ένα μέρος της επιβαλλόμενης ποινής.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται σε μία διαδικασία αναθεώρησης των θεμελιωδών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, βάσει της οποίας θα επιδιώξουμε όλο αυτό το αίσθημα ατιμωρησίας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία να υποχωρήσει. Οι ποινές που επιβάλλονται θα πρέπει να εκτίονται. Όποιος σκέφτεται μετά την αλλαγή του Κώδικα να παρανομήσει πρέπει να το σκεφτεί και δύο και τρεις φορές γιατί το ενδεχόμενο να βρεθεί στη φυλακή θα είναι πάρα πολύ μεγάλο», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Φλωρίδης και προσέθεσε ότι υπό αυτήν την έννοια θα αντιμετωπιστούν και τα εγκλήματα που αφορούν τους εμπρησμούς είτε εξ αμελείας τελούμενα, είτε από πρόθεση.

«Τα από πρόθεση τελούμενα εγκλήματα, το έγκλημα του εμπρησμού, τιμωρείται ήδη από πάρα πολύ βαριές ποινές. Αυτό που θα συμπεριλάβει η θεμελιώδης αλλαγή του Ποινικού Κώδικα θα είναι και ότι τα εξ αμελείας τελούμενα εγκλήματα εφόσον είναι από ένα όριο και πάνω η ποινή, οι ποινές αυτές θα εκτελούνται, θα οδηγούνται στη φυλακή. Για να τελειώνει όλη αυτή η αίσθηση που τυραννάει την ελληνική κοινωνία ότι τελικά στην Ελλάδα ό,τι και να κάνεις δεν έχει καμία συνέπεια. Από εδώ και πέρα θα υπάρχουν συνέπειες», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι τα πρόστιμα θα είναι υπερπολλαπλάσια από αυτά που ίσχυαν και πρόσθεσε πως τα πρόστιμα θα είναι ανάλογα με αυτά που ισχύουν για την κακοποίηση των ζώων και μπορεί να φθάνουν έως και τις 30.000 ευρώ.

«Είναι μεγάλο το κόστος που πληρώνουμε κάθε χρόνο πρώτα απ' όλα στην προσπάθειά μας να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Είναι δημόσιο συμφέρον. Είναι η προστασία των πολλών, της ελληνικής κοινωνίας, όλων των ανθρώπων από τη λαίλαπα των πυρκαγιών. Είναι εγκληματική αμέλεια, δεν είναι πλέον αμέλεια», επεσήμανε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως υπογράμμισαν οι δύο υπουργοί, οι αλλαγές στο κομμάτι των διοικητικών προστίμων θα προωθηθούν άμεσα ενώ σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές αλλαγές αναμένονται με την επαναλειτουργία της Βουλής.





