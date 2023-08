Τοπικά Νέα

Σάμος: Φωτιά στο Άνω Βαθύ (εικόνες)

Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης απο ξηράς και αέρος ρίχτηκαν αμέσως στην προσπάθεια της κατάσβεσης.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 13.00 στο 'Ανω Βαθύ Σάμου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά κατακαίει χαμηλή βλάστηση και πουρνάρια στην περιοχή Μωραϊτοχώρι, αλλά δεν κινδυνεύουν σπίτια και ήδη παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εννέα οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ της Σάμου.

