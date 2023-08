Αθλητικά

Μεξικό: Ο Τσιτσιπάς “καθάρισε” με συνοπτικές διαδικασίες τον Ίσνερ

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν καταιγιστικός και πήρε εύκολα την πρόκριση για τον Γ` γύρο του τουρνουά «Los Cabos Open», που διεξάγεται αυτήν την εβδομάδα στο Μεξικό (ATP 250).

Χωρίς να δυσκολευθεί ιδιαίτερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον Γ` γύρο του τουρνουά «Los Cabos Open», που διεξάγεται αυτήν την εβδομάδα στο Μεξικό (ATP 250), καθώς επικράτησε 6-2, 6-4 του Αμερικανού, Τζον Ισνερ (Νο 114 στον κόσμο).

Στο πρώτο σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε break στο 5ο και στο 7ο game και προηγήθηκε με 3-2 και 5-2, αντίστοιχα για να επικρατήσει εύκολα, μετά από μόλις 25 λεπτά αγώνα.

Στο δεύτερο σετ, ο Αμερικανός τενίστας αντιστάθηκε περισσότερο, αλλά ο Τσιτσιπάς του «έσπασε» το σερβίς και πάλι στο 5ο game, προηγούμενος με 3-2, για να διατηρήσει το πλεονέκτημα μέχρι τέλους με 6-4, μετά από 53 λεπτά.

Επόμενος αντίπαλος του «Tsitsifast», θα είναι ο Χιλιανός, Νίκολας Τζάρι.

