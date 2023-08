Οικονομία

Εξωδικαστικός: Ιστορικό υψηλό ρυθμίσεων τον Ιούλιο

Σε υψηλά σταθερά επίπεδα παραμένει ο αριθμός νέων αιτήσεων και οριστικών υποβολών.

Νέο ιστορικό υψηλό ρυθμίσεων σημειώθηκε στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, συνεχίζεται σταθερά και κατά τον μήνα Ιούλιο του 2023 ο υψηλός αριθμός ρυθμίσεων οφειλών στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Σε υψηλά σταθερά επίπεδα παραμένει ο αριθμός νέων αιτήσεων και οριστικών υποβολών. Στοιχεία που αντανακλούν, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το ενδιαφέρον των πολιτών και την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εργαλείου, η οποία τους τελευταίους μήνες εξελίσσεται δυναμικά δίνοντας λύση σε χιλιάδες οφειλέτες.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:

Τον μήνα Ιούλιο του 2023 πραγματοποιήθηκαν 931 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, 3.727 νέες αιτήσεις (σε διαδικασία συμπλήρωσης στοιχείων για να υποβληθούν) και 2.291 νέες οριστικές υποβολές.

Συνολικά, μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2023 έχουν πραγματοποιηθεί 7.257 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2,65 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

Σημαντική είναι, επίσης, η διατήρηση του ποσοστού εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς σε υψηλό επίπεδο, το οποίο κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 76%, με το συνολικό ποσό διαγραφής να ανέρχεται σε 782,92 εκ. ευρώ.

