Μουντιάλ Γυναικών: Αποκλεισμός σοκ για τη Γερμανία

Κολομβία και Μαρόκο συνεχίζουν στις «16» της διοργάνωσης.

Με μία δεύτερη μεγάλη έκπληξη ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2023 γυναικών, που φιλοξενείται σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Μετά τον χθεσινό (2/8) αποκλεισμό της Βραζιλίας, σήμερα ήταν η... σειρά της Γερμανίας να πει πρόωρο «αντίο» στη διοργάνωση, την οποία έχει κατακτήσει δύο φορές στο παρελθόν (2003 και 2007).

Η «νατσιονάλμανσαφτ», Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, υποχρεώθηκε σε ισοπαλία 1-1 από την -ουραγό του 8ου ομίλου- Νότια Κορέα και το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με τη νίκη του Μαρόκου επί της Κολομβίας (1-0), έστειλε την αφρικανική ομάδα στους «16».

Η Γερμανία είχε συντρίψει στην πρεμιέρα το Μαρόκο 6-0 και με νίκη επί της Νότιας Κορέας στο Μπρισμπέιν θα προκρινόταν, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Αιφνιδιάστηκε και βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό από γκολ της Σο-χιούν Τσο, «απάντησε» στο 42΄ με την Ποπ, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το γκολ που θα της έδινε τη νίκη-πρόκριση.

Την ίδια ώρα στο Περθ, το Μαρόκο χάρη σε γκολ της Λαχμάρι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, νικούσε 1-0 την Κολομβία (που παρά την ήττα πέρασε και μάλιστα ως πρώτη του 8ου ομίλου) και ολοκλήρωσε τη μεγάλη έκπληξη, αφήνοντας τη Γερμανία εκτός 16άδας.

Το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τη Γαλλία, ενώ η Κολομβία θα τεθεί αντιμέτωπη με την Τζαμάικα.

