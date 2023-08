Life

“Ψυχοκόρες”: Ποιες είναι οι οικογένειες που θα… “υιοθετήσουν” τις 4 αδερφές (εικόνες)

Τέσσερα ανυπεράσπιστα κορίτσια αναγκάζονται να πάνε ως ψυχοκόρες σε ξένα ευκατάστατα σπίτια. Ποιες είναι οι οικογένειες που ανοίγουν τα σπίτι τους στις αδελφές. Πώς το όνειρο για ένα καλύτερο μέλλον θα σημαδέψει ανεξίτηλα τη ζωή, την ψυχή και το σώμα τους;

Οι «Ψυχοκόρες», η νέα δραματική σειρά εποχής που είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, έρχεται τον Σεπτέμβριο αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+. Με πρωταγωνίστριες τέσσερις αδελφές σε τρεις παράλληλες ιστορίες και φόντο την Αθηναϊκή πρωτεύουσα και την επαρχία της δεκαετίας του 1950, η σειρά θίγει τον απαγορευμένο θεσμό των ψυχοκορών, που μέτρησε γυναίκες-θύματα για δυο ολόκληρες γενιές.

Δεκαετία του ’50. Η φτώχεια αναγκάζει τις τέσσερις αδελφές Πολύζου να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, κυνηγώντας το όνειρο μιας καλύτερης ζωής. Μέσα στα αρχοντικά της αριστοκρατίας και της αστικής ζωής, θα έρθουν αντιμέτωπες με τον έρωτα, τον κίνδυνο, τις ίντριγκες και τα μυστικά που θα τις απομακρύνουν όλο και πιο πολύ από την τελευταία επιθυμία της μητέρας τους, να μείνουν για πάντα ενωμένες. Στην προσπάθειά τους να ανταμώσουν ξανά, χειρότεροι εχθροί τους θα σταθούν οι κυρίες του σπιτιού και ο φόβος ότι πίσω από κάθε αντρικό χαμόγελο κρύβεται ο χαμός τους.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 4 ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ;

ΟΙ ΚΟΤΡΩΤΣΗΔΕΣ

ΝΕΛΛΑ ΚΟΤΡΩΤΣΗ (Δήμητρα Ματσούκα)

Μια πανέξυπνη και πανέμορφη γυναίκα-νάρκισσος που αντλεί ζωή από τον θαυμασμό των άλλων. Οπιομανής, ψυχολογικά ασταθής και εκδικητική. Όταν ούτε ο άντρας της, ούτε ο εραστής της, αλλά ούτε και η δόση της την καλύπτουν, το μόνο νόημα που βρίσκει στην ανιαρή καθημερινότητά της είναι η επίδειξη υπεροχής στις ψυχοκόρες της με τον πιο σκληρό τρόπο…

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΤΡΩΤΣΗΣ (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης)

Το φτωχόπαιδο που έγινε εργοστασιάρχης και έχει το χρήμα και την εξουσία για Θεό. Η βιτρίνα του τον ενδιαφέρει ακριβώς όσο και η περιουσία του, ενώ για εκείνον όλοι οι άνθρωποι είναι όργανα για την επίτευξη των στόχων του. Παρά τη δυσαρέσκειά του, υπομένει την ασταθή συμπεριφορά της γυναίκας του για χάρη της εικόνας της οικογένειάς τους. Και παρόλο που φαίνεται ευγενής, υπάρχουν στιγμές που δεν καταφέρνει να κρύψει τον αληθινό του εαυτό…

ΣΩΤΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΗΣ (Γιώργος Ζιάκας)

Μοναχογιός, κληρονόμος τεράστιας περιουσίας, παρόλα αυτά ανθρωπιστής και ευαίσθητος, με έμφυτη καλοσύνη και μεγάλη καρδιά. Όλα αυτά στη θεωρία. Όταν ερωτεύεται τη Μαρίκα Πολύζου, πρέπει να τα εφαρμόσει και στην πράξη. Τότε είναι που θα ανακαλύψει την πραγματική του δύναμη, αλλά και το ποιος πραγματικά είναι…

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ (Νεκταρία Γιαννουδάκη)

Η οικονόμος της οικίας Κοτρώτση. Αθόρυβη, άψογη, ατσαλάκωτη. Δεν έχει προσωπική ζωή και δεν δένεται με τις ψυχοκόρες που έρχονται και φεύγουν, όμως, αυτή τη φορά θα είναι αλλιώς. Το μυστικό που τη δένει με την οικογένεια, θα αποκαλυφθεί και σύντομα θα αλλάξει τη ζωή όλων…

ΟΙ ΑΡΔΙΤΕΣ

ΜΑΓΙΑ ΑΡΔΙΤΗ-ΣΤΡΑΤΗ (Γιούλικα Σκαφιδά)

Φεμινίστρια, δυναμική, μορφωμένη, όμορφη, ακτιβίστρια, ορφανή από μάνα, η οποία πέθανε στη γέννα. Στόχος της ζωής της είναι να ηγηθεί του αγώνα για τη γυναικεία χειραφέτηση στη χώρα, βάζοντας την ψυχοκόρη της στις επάλξεις. Θα συνειδητοποιήσει, όμως, με τον πιο δύσκολο τρόπο, ότι όσοι θα βρεθούν αντίθετοι στις προσπάθειές της, ίσως να είναι πιο δυνατοί από αυτή. Πώς θα αντιδράσει αυτή η γυναίκα που έχει μεγαλώσει σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, όταν πληγωθεί ακόμη κι από ανθρώπους που έχει ευεργετήσει;

ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος)

Ποιητής, πιανίστας, ζωγράφος με μεγάλες ευαισθησίες για τα κοινωνικά θέματα, και άνεργος. Ένας σοβαρός τραυματισμός του στον πόλεμο, του έχει αφήσει ένα πρόβλημα στο πόδι. Όσα έχει βιώσει, τον έχουν καταστήσει συναισθηματικά απαθή και αντιμετωπίζει τα πάντα με έναν κυνικό σαρκασμό, ο οποίος δημιουργεί εντάσεις στη σχέση του με τη γυναίκα του. Μέχρι που η Βασιλική θα του ξαναθυμίσει πώς ήταν κάποτε…

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΔΙΤΗΣ (Αλέξανδρος Αντωνόπουλος)

Σκιώδης σύμβουλος σε κάθε κυβέρνηση, ανακατεμένος με ημέτερους και ξένους, με σκάνδαλα και πολεμικές αποζημιώσεις, σκληρός και πονηρός, παλιός αριστοκράτης και δολοπλόκος. Μια εμβληματική πατρική φιγούρα, που μεγάλωσε μόνος τη μοναχοκόρη του, Μάγια. Δεν τον σταματάει τίποτα όταν θέλει να πετύχει τους στόχους τους, εκτός από ένα: η ευτυχία και η αγάπη της κόρης του.

ΕΡΜΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Οδυσσέας Πετράκης)

Μεγαλωμένος μέσα στα πλούτη, δεν του έλειψε ποτέ τίποτα εκτός από τη γνήσια αγάπη και την προσοχή των γονιών του. Γι’ αυτό εξουσιάζει τους υπηρέτες και τις ψυχοκόρες, κάνει απατεωνιές στο κολλέγιο, μπλέκεται σε σκληρές οργανώσεις και ξεπερνάει τα όρια για να αποδειχθεί άξιος διάδοχος των Αρδιτών… μέχρι που βλέπει την άλλη όψη της ζωής.

ΟΙ ΝΑΤΣΗΔΕΣ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΑΤΣΗ (Μαρίνα Ασλάνογλου)

Σκληρή, λογική, υπερήφανη και ντόμπρα είναι οι λέξεις που τη χαρακτηρίζουν. Κυρά του σπιτιού, πρακτική, μεθοδική, αποτελεσματική. Βλέπει την ψυχοκόρη της, Φρόσω, ως μέσον για να αποκτήσει το παιδί που λαχταρά και δεν έχει καταφέρει να χαρίσει στον άντρα της μέχρι τώρα. Αν και στην αρχή συμπεριφέρεται στοργικά στην ψυχοκόρη της, σύντομα θα αποκαλύψει τις πραγματικές της προθέσεις…

ΗΛΙΑΣ ΝΑΤΣΗΣ (Χρήστος Μαλάκης)

Τραχύς κι απότομος, δουλευταράς μια ζωή στα χωράφια, ο Νάτσης αβγάτισε την περιουσία της γυναίκας του και κατάφερε να αποκτήσει κύρος στον τόπο του. Η έννοια του, όμως, είναι να αποκτήσει και έναν αρσενικό διάδοχο που θα κληρονομήσει και θα επεκτείνει την αυτοκρατορία του. Κι αφού δεν μπορεί η κυρά του, θεωρεί σωστό και πρέπον να του τον χαρίσει η ψυχοκόρη του, έστω και με τη βία.

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Μανώλης Μαυροματάκης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο

Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος

Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ

Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική

Σταμάτης Σταματάκης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί

Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη, Γιάννης Εξηντάρης

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής

Feelgood Productions

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

