ΜΑΚ TV: Δες το Αλλιώς! (εικόνες)

Το ΜΑΚ TV ανανεώνεται και μας καλεί να τα δούμε όλα …αλλιώς.

Το ΜAK ΤV υποδέχτηκε τον Αύγουστο με νέα «εμφάνιση» και υπόσχεται να μας ανανεώσει. Με νέο, σύγχρονο λογότυπο, μοντέρνα γραφικά και φρέσκα χρώματα το ΜΑΚ TV ανανεώνει τον τηλεοπτικό του «αέρα» και μέσα από το νέο site του καναλιού, έρχεται να προσφέρει στους χρήστες μια πλήρη και ευχάριστη ενημέρωση για όλα τα προγράμματά του.

Δυναμικό, εντυπωσιακό και φρέσκο, το layout του νέου site www.maktv.gr κάνει την περιήγησή των χρηστών ακόμα πιο απολαυστική παρέχοντας πολλές θεματικές ενότητες προγραμμάτων προς εξερεύνηση.

To www.maktv.gr είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των υπολογιστών, των smartphones και των tablets, κάνοντας την πλοήγηση πολύ εύκολη για όλους

Το rebranding του ΜΑΚ TV επιμελήθηκε η Διεύθυνση Marketing του ΑΝΤ1.

Επισκεφθείτε νέο site του ΜΑΚ TV στο www.maktv.gr και απολαύστε πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο από οποιαδήποτε συσκευή.

