Καιρός: Αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Που θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος. Η διεύθυνση και η ένταση των ανέμων. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος καιρός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας το μεσημέρι - απόγευμα.

Η ορατότητα στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νότια πελάγη 5 μποφόρ, ενώ στα βορειοανατολικά θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς και κατά τόπους, κυρίως στη Θεσσαλία, τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική Ελλάδα θα φτάσει τους 36 με 37 και τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ. η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 38 με 39 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 με 39 και κατά τόπους στη Θεσσαλία έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα δυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως 39 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για το Σάββατο 5 Αυγούστου

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται από τις προμεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στην υπόλοιπη δυτική χώρα, τη Μακεδονία και πιθανώς στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας και την κεντρική Στερεά, με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά και να συνοδευτούν από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες στα δυτικά αναμένεται βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα υπόλοιπα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση, όμως βαθμιαία από το απόγευμα και από τα δυτικά θα επικρατήσουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 37 με 39 και κατά τόπους στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

