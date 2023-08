Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί εργαλειοποιούν τη Δικαιοσύνη σε βάρος μου

Κόσμος

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα το βράδυ ενώπιον δικαστηρίου στην Ουάσιγκτον, κατηγορούμενος για «συνωμοσία σε βάρος του αμερικανικού κράτους».

Για «άνευ προηγουμένου εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης» εναντίον του έκανε λόγο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα το βράδυ ενώπιον δικαστηρίου στην Ουάσιγκτον, κατηγορούμενος για «συνωμοσία σε βάρος του αμερικανικού κράτους», παρεμπόδιση επίσημης διαδικασίας και παραβίαση εκλογικών δικαιωμάτων.

Σε ανάρτησή του στον ιστότοπό του, τον Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Δημοκρατικό πρόεδρο και αντίπαλό του στις εκλογές του 2020 Τζο Μπάιντεν ότι κρύβεται πίσω από αυτή τη νέα δίωξη σε βάρος του. «Οι Δημοκρατικοί δεν θέλουν να κάνουν προεκλογική εκστρατεία έχοντας εμένα απέναντί τους, διαφορετικά δεν θα προσέφευγαν σε αυτήν την άνευ προηγουμένου εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης», έγραψε.

Ο Τραμπ έχει κληθεί να παρουσιαστεί σήμερα στις 16.00 (ώρα Ουάσινγκτον, 23.00 ώρα Ελλάδας) ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε από τον ειδικό εισαγγελέα Τζακ Σμιθ που τον κατηγορεί κυρίως ότι υπονόμευσε τα θεμέλια της αμερικανικής δημοκρατίας προσπαθώντας να αλλοιώσει τη διαδικασία επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Το δικαστήριο όπου θα του απαγγελθεί επίσημα η κατηγορία βρίσκεται πολύ κοντά στο Καπιτώλιο, την έδρα του Κογκρέσου, όπου εισέβαλαν εκατοντάδες υποστηρικτές του στις 6 Ιανουαρίου 2021, προσπαθώντας να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Μπάιντεν.

Πάνω από 24 ώρες πριν να ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία, κάμερες και βαν της τηλεόρασης με δορυφορικές συνδέσεις αλλά και τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν πάρει θέση έξω από το δικαστήριο, αποτελώντας τα ίδια «θέαμα» για τους περαστικούς και τους τουρίστες. Τα ξημερώματα σήμερα, καμιά εκατοστή δημοσιογράφοι περίμεναν στην ουρά για να μπουν στο δικαστήριο, γύρω από το οποίο έχουν τοποθετηθεί φράχτες ασφαλείας. Παρόμοια μέτρα έχουν ληφθεί και γύρω από τα κτίρια του Κογκρέσου.

