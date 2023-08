Οικονομία

Πετρέλαιο: Η Ρωσία μειώνει δραστικά τις εξαγωγές της

Η Μόσχα αποφάσισε να περιορίσει τις εξαγωγές της κατά εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια ημερησίως.

Η Ρωσία θα μειώσει τις εξαγωγές πετρελαίου κατά 300.000 βαρέλια ημερησίως τον Σεπτέμβριο, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

«Στο πλαίσιο των προσπαθειών να διασφαλιστεί ότι η αγορά πετρελαίου θα παραμείνει ισορροπημένη, η Ρωσία θα συνεχίσει να μειώνει εκουσίως τις προμήθειες της σε πετρέλαιο από τον Σεπτέμβριο μήνα, κατά 300.000 βαρέλια ημερησίως, περιορίζοντας τις εξαγωγές της με αυτήν την ποσότητα στις παγκόσμιες αγορές», δήλωσε ο Νόβακ.

