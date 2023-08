Κοινωνία

Κολωνός - Ληστεία σε τράπεζα: Ελεύθερος ο ειδικός φρουρός που πυροβόλησε τον ληστή

Ο αστυνομικός ήταν σε άμυνα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ. Πώς έγινε η συμπλοκή έξω από την τράπεζα.

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο ειδικός φρουρός που πυροβόλησε τον ληστή τράπεζας στον Κολωνό.

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν στις 11.15 το πρωί της Τρίτης (3/8) όταν οι Αρχές δέχθηκαν κλήση για ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας που βρίσκεται επί της οδού Αχιλλέως.

Στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο και άρχισαν να καταδιώκουν τον δράστη ο οποίος το έβαλε στα πόδια, ενώ στο «κυνηγητό» που ακολούθησε συμμετείχε και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ο οποίος έτυχε να βρίσκεται κοντά στο σημείο την ώρα του περιστατικού.

Τελικά ο δράστης δεν πήγε μακριά καθώς, λίγα στενά παρακάτω, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν. Τότε ο δράστης τους απείλησε με ένα μαχαίρι και ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία ένας από τους αστυνομικούς φέρεται να πυροβόλησε τον άνδρα τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα.

Σεσημασμένος ο ληστής

Γνωστός στις Αρχές είναι ο 38χρονος ληστής που εισέβαλε το πρωί της Τρίτης σε υποκατάστημα τράπεζας στον Κολωνό και κατά τη διαφυγή του δέχθηκε αστυνομικά πυρά με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στον «Ευαγγελισμό».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας είναι σεσημασμένος καθώς και στο παρελθόν είχε απασχολήσει για διάφορα αδικήματα. Ειδικότερα το 1999 κατηγορήθηκε για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, το 2007 για ένα τροχονομικό αδίκημα, το 2009 για βία κατά υπαλλήλων, απειλή και εξύβριση και το 2023 είχε συλληφθεί για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, συνδυαστικά με απείθεια.

"Ο αστυνομικός του έλεγε να σταματήσει"

Αυτόπτης μάρτυρας, που μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες, περιέγραψε το τι συνέβη, επιβεβαιώνοντας και εκείνος ότι ο αστυνομικός φώναξε στον δράστη να σταματήσει.

"Είδα το περιπολικό, ο αστυνομικός τον άφησε να βγει απ’ έξω και του λέγε να σταματήσει, αλλά εκείνος δεν σταμάταγε και προχώρησε προς τα πέρα. Από κει και πέρα άκουσα τους δύο πυροβολισμούς και τίποτα άλλο" δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι ο δράστης "χτύπησε το περιπολικό, και σηκώθηκε και προχώραγε προς τη Λένορμαν".

Τόνισε ωστόσο, ότι λόγω απόστασης δεν είδε αν ο ληστής κράταγε μαχαίρι. "Όταν κάποια στιγμή ο αστυνομικός πήγε να τον σταματήσει, ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση και εκεί πέρα άκουσα τους δύο πυροβολισμούς" κατέληξε.

ΕΛΑΣ: Ο αστυνομικός ήταν σε άμυνα

Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι ο αστυνομικός, μαζί με ακόμα έναν συνάδελφό του, δέχθηκαν επίθεση και βρίσκονταν σε άμυνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Πρωινές ώρες σήμερα, σε κατάστημα Τράπεζας στην περιοχή της Ομονοίας, ενεργοποιήθηκε από υπάλληλο της Τράπεζας το κουμπί πανικού για εν εξελίξει ληστεία.

Αστυνομικός, ευρισκόμενος εκτός υπηρεσίας, έξωθεν του καταστήματος την ώρα της ληστείας και από κοινού με τον διευθυντή ασφαλείας της τράπεζας, ακολούθησαν πεζοί τον δράστη, ο οποίος εξήλθε του καταστήματος έχοντας αφαιρέσει χρηματικό ποσό, ενημερώνοντας παράλληλα το κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Άμεσα κατέφθασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Ο δράστης, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε χρηματικό ποσό, αποπειράθηκε με αιχμηρό αντικείμενο να τραυματίσει δύο αστυνομικούς, ένας εκ των οποίων έκανε, αμυνόμενος, χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού, τραυματίζοντας τον δράστη.

Από το σημείο διερχόταν ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς για να παραλάβει τον δράστη, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας".





