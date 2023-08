Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Φίλυρο

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και πεύκα. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Υπό μερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβέστες την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, σε υπαίθριο χώρο στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, τα οποία δεν κινδύνευσαν.

