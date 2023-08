Κοινωνία

Βαρνάβας: Έπεσε οροφή σε δημοτικό σχολείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έπεσε ολόκληρη οροφή του δημοτικού σχολείου του Βαρνάβα Αττικής η οποία φτιάχτηκε πριν 3 μήνες. Από τύχη γλύτωσαν τα παιδια καθώς είναι κλειστό λόγω καλοκαιριού.

-

Έπεσε ολόκληρη οροφή του δημοτικού σχολείου του Βαρνάβα Αττικής η οποία φτιάχτηκε πριν 3 μήνες. Από τύχη γλύτωσαν τα παιδια καθώς είναι κλειστό λόγω καλοκαιριού

Σύμφωνα με πληροφορίες, την κατάρρευση διαπίστωσε η διευθύντρια που πήγε στο σχολείο.

Σημειώνεται ότι η ψευδοροφή είχε τοποθετηθεί τον περασμένο Δεκέμβρη και για πολλούς μήνες μαθητές και εκπαιδευτικοί έκαναν μάθημα κάτω από αυτήν, κάτι που σημαίνει πως μόνο από καθαρή σύμπτωση δεν έγινε ατύχημα.

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Βαρνάβα σε ανακοίνωσή του σημειώνει:

"Το λιγότερο εγκληματική ενέργεια και ανευθυνότητα πάνω από τα κεφάλια των παιδιών μας...

Ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα!!

Η οροφή της Έκτης τάξης κατέρρευσε μετά από εργασίες που είχαν γίνει μέσω του ενεργειακού προγράμματος που είχε ενταχθεί το σχολείο.

Έχουμε ενημερώσει κάθε αρμόδιο και περιμένουμε τις απαραίτητες νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου.

Το άνοιγμα του σχολείου θα γίνει εφόσον γίνουν οι απαραίτητες αυτοψίες από τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου για την ασφάλεια των παιδιών μας και των δασκάλων".

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Θρίλερ με τραυματισμό νεαρού από όπλο

Εύβοια: φίδι κολυμπάει στην θάλασσα (βίντεο)

Διαζύγιο για Τζάστιν Τριντό και Σοφί Γκρεγκουάρ - Η ανακοίνωση στα social media