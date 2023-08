Κόσμος

Μεντβέντεφ: Η Ρωσία στρατολόγησε 231000 στρατιώτες από την αρχή του χρόνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ρωσία πέρυσι είχε ανακοινώσει μερική επιστράτευση περίπου 300.000 εφέδρων, αφού είχε υποστεί μεγάλες απώλειες στην Ουκρανία.

-

Περισσότεροι από 231.000 Ρώσοι ανταποκρίθηκαν σε μια εκστρατεία στρατολόγησης από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Μπροστά στους φόβους των Ρώσων πολιτών για μια νέα επιστράτευση, η ρωσική ηγεσία έχει δηλώσει πολλές φορές ότι ένα τέτοιο βήμα δεν είναι απαραίτητο, επειδή υπάρχουν πολλοί εθελοντές. Παρ' όλα αυτά, πολλοί πολίτες δεν εμπιστεύονται τις διαβεβαιώσεις του Κρεμλίνου.

Η Ρωσία πέρυσι είχε ανακοινώσει μερική επιστράτευση περίπου 300.000 εφέδρων, αφού είχε υποστεί μεγάλες απώλειες στην Ουκρανία. Τότε, δεκάδες χιλιάδες νέοι Ρώσοι κατέφυγαν στο εξωτερικό για να αποφύγουν να πολεμήσουν.

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι έχουν γίνει πολυάριθμες οργανωτικές και μισθολογικές μεταρρυθμίσεις για να γίνει πιο ελκυστική η θητεία στις ένοπλες δυνάμεις, όπως καλύτερες ασφαλιστικές παροχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Θρίλερ με τραυματισμό νεαρού από όπλο

Εύβοια: φίδι κολυμπάει στην θάλασσα (βίντεο)

Διαζύγιο για Τζάστιν Τριντό και Σοφί Γκρεγκουάρ - Η ανακοίνωση στα social media