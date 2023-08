Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Ζαχαριάδης υποψήφιος για το δήμο Αθηναίων

Στη σχετική ψηφοφορία στην Π.Γ του κόμματος, υπερίσχυσε του Νίκου Φίλη για δυο ψήφους, μετά το «όχι» στην υποψηφιότητα του μπασκετμπολίστα, Νίκου Παππά.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης θα είναι τελικά, ο υποψήφιος που θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ στον δήμο Αθηναίων.

Μετά από ψηφοφορία, στην Πολιτική Γραμματεία επικράτησε με δύο ψήφους του Νίκου Φίλη ενώ καταψηφίστηκε η υποψηφιότητα του μπασκετμπολίστα Νίκου Παππά.

Το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μεταξύ των δύο ήταν 17-15 υπέρ του Κώστα Ζαχαριάδη.

Νωρίτερα, τέθηκε σε ψηφοφορία το εξής ερώτημα: «Ναι» ή «Όχι» στην υποψηφιότητα του μπασκετμπολίστα Νίκου Παππά. Το αποτέλεσμα ήταν εναντίον του Νίκου Παππά με 25 κατά και 14 υπέρ.

