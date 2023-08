Κόσμος

ΗΠΑ: Σιδηροδρομικό ατύχημα στο Κουίνς (βίντεο)

Εκτροχιασμός τρένου με τουλάχιστον επτά τραυματίες έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Κουίνς. Πώς συνέβη το ατύχημα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σήμερα έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Κουίνς, με αποτέλεσμα τουλάχιστον επτά άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης.

Κανείς από τους τραυματισμούς δεν χαρακτηρίζεται σοβαρός, υπογραμμίζει η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Σε εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS φαίνεται ότι τα εκτροχιασμένα βαγόνια παρέμειναν όρθια και δεν ανατράπηκαν.

Τα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Ο οργανισμός σιδηροδρόμων του Λονγκ Άιλαντ (LIRR) αναφέρει πως οι αμαξοστοιχίες του συνεχίζουν τα δρομολόγια, παρακάμπτοντας όμως τους σταθμούς Χίλσαϊντ, Χόλις και Κουίνς Βίλατζ. Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα εισιτήρια τους σε λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια μεταξύ των συγκεκριμένων σταθμών, όπως έγινε γνωστό.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X πως ενημερώνεται σε τακτική βάση από τους συνεργάτες της σχετικά με το σιδηροδρομικό ατύχημα.

