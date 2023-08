Παράξενα

ΚΤΕΛ: Έσπασε με μπουνιά τζάμι λεωφορείου και απείλησε τον οδηγό (βίντεο)

Σε σοκ ο οδηγός του λεωφορείου. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για περιστατικό βίας.

-

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, άντρας έσπασε το τζάμι λεωφορείου του ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, άνδρας οδηγός ΙΧ βρέθηκε μπροστά στο λεωφορείο που ήταν εν κινήσει στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και το ανάγκασε να σταματήσει.

Στη συνέχεια, κατέβηκε από το ΙΧ και πλησίασε το λεωφορείο και έσπασε με τη γροθιά του το τζάμι του οδηγού.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.



Το περιστατικό καταδίκασε και με ανάρτησή του στο Facebook και ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

