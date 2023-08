Αθλητικά

Άρης - Αραράτ: Λύτρωση για τους Θεσσαλονικείς στο φινάλε

Ο Φαμπιάνο λύτρωσε τον Άρη στο 80ο λεπτό και τους έδωσε την πρόκριση.

Χάρη σε μία κεφαλιά του Φαμπιάνο Λέισμαν στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Άρης επιβλήθηκε με 1-0 της Αραράτ-Αρμενία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και με συνολικό σκορ 2-1 πήρε την πρόκριση για τον Γ' προκριματικό γύρο του UEFA Europa Conference League.

Η ομάδα του Απόστολου Τερζή δεν έθελξε με την απόδοσή της, το αντίθετο μάλιστα, ωστόσο έφτασε στο ζητούμενο, κλείνοντας εισιτήριο για την επόμενη φάση και το διπλό ραντεβού με τη Ντινάμο Κιέβου.

Οι Αρμένιοι δε φοβήθηκαν το παιχνίδι και κυκλοφόρησαν καλά την μπάλα στα πρώτα λεπτά. Μάλιστα, στο 18', από βαθιά μπάλα του Αλεμάο, ο Τέντον Γένε έφυγε στην πλάτη του Μόουζες Οντουμπάτζο, αλλά απέτυχε να «κρεμάσει» τον Χουλιάν Κουέστα, στην πρώτη κλασική ευκαιρία του ματς. Έξι λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Λουίς Πάλμα να πλησιάσει στο γκολ, αλλά στο σουτ που επιχείρησε η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Βζεβόλοντ Ερμάκοβ.

Οι Θεσσαλονικείς εγκαταστάθηκαν στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου μέρους έξω από την περιοχή των φιλοξενούμενων, αλλά τα κόρνερ και τα φάουλ που κέρδισαν, πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Οι «κίτρινοι» μπήκαν πολύ πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ερμάκοβ να σταματάει τις προσπάθειες των Φαμπιάνο (51') και Λορέν Μορόν (53').

Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν το ρυθμό και στο 70' λίγο έλειψε ο Γένε να αιφνιδιάσει με το μακρινό του σουτ τον Κουέστα. Ο Ντομαγκόι Πάβιτσιτς αστόχησε από το ύψος του πέναλτι στο 77' μετά το γύρισμα του Σαλέμ Εμπακατά αλλά τρία λεπτά μετά ήρθε το «χρυσό» γκολ από τον Φαμπιάνο. Ο Βραζιλιάνος ξέφυγε από τα μαρκαρίσματα και με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Πάλμα έκανε το 1-0.

Το σουτ του Άλβιν Τέρα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων βρήκε σε ετοιμότητα τον Κουέστα, στην τελευταία προσπάθεια των Αρμένιων, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι τέλους και τον Άρη να ετοιμάζεται για το ταξίδι στο Βουκουρέστι την επόμενη εβδομάδα, όπου θα διεξαχθεί το πρώτο ματς με τη Ντινάμο Κιέβου.

Διαιτητής: Μίκαελ Φάμπρι (Ιταλία)

Κίτρινες: Οντουμπάτζο - Μουραντιάν, Σέιντ.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Κουέστα, Εμπακατά, Φαμπιάνο, Οντουμπάτζο, Φεράρι Τζούρασεκ (61' Ζαν Ζουλ), Νταρίντα, Ρουπ (61' Πάβιτσιτς), Μενέντεζ (46' Σαβέριο), Πάλμα (89' Ματαρίτα), Μορόν (86' Χριστοδουλόπουλος).

ΑΡΑΡΑΤ (Βαρντάν Μινασιάν): Ερμάκοβ, Αλεμάο (87' Χακομπιάν), Μπουένο, Σέιντ, Γκριγκοριάν (72' Τερτεριάν), Μουραντιάν, Καστανέιρα (65' Τέρα), Ομπιέρο (84' Αμπαρτσουμιάν), Σερομπιάν (64' Αβανεσιάν), Έζα, Γένε.

