Κοινωνία

Hellenic Train: Aλλαγές δρομολογίων για Λάρισα και Βόλο

Ποια δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία, χωρίς ενδιάμεσες σταθμεύσεις. Η σνακοίνωση της εταιρείας.

Αλλαγές σε δρομολόγια των αμαξοστοιχιών με προορισμό τη Λάρισα και τον Βόλο ανακοίνωσε το πρωί η Hellenic Train.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11572 (Λάρισα-Βόλος) και 11573 (Βόλος-Λάρισα) θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία, χωρίς ενδιάμεσες σταθμεύσεις.

