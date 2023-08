Κόσμος

Νίγηρας: Οι πραξικοπηματίες ανακάλεσαν την ισχύ των συμφωνιών με τη Γαλλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ανατραπείς Πρόεδρος Μοαμέντ Μπαζούμ, προειδοποιεί ότι το πραξικόπημα μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για όλο τον κόσμο.

-

Οι πραξικοπηματίες στον Νίγηρα ανακοίνωσαν το βράδυ της Πέμπτης πως ανακαλούν την ισχύ συμφωνιών στρατιωτικής συνεργασίας που είχαν συναφθεί από την κυβέρνηση που ανέτρεψαν με τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένης αυτής που αφορά τη «στάθμευση» αποσπασμάτων του γαλλικού στρατού στη χώρα και των «καθεστώς» των γαλλικών δυνάμεων που συμμετέχουν στον αντιτζιχαντιστικό αγώνα, με ανακοίνωσή τους η οποία αναγνώστηκε από χουντικό στην κρατική τηλεόραση.

«Μπροστά στην ξεδιάντροπη συμπεριφορά και την αντίδραση της Γαλλίας όσον αφορά την κατάσταση» στον Νίγηρα, «το Εθνικό Συμβούλιο για τη Σωτηρία της Πατρίδας» (ΕΣΣΠ, οι πραξικοπηματίες) «αποφασίζει να καταγγείλει της συμφωνίες συνεργασίας στα πεδία της ασφάλειας και της άμυνας με το κράτος αυτό», τόνισε ένας από τους πραξικοπηματίες στρατιωτικούς μπροστά στην κάμερα της κρατικής τηλεόρασης.

Η Γαλλία έχει αναπτύξει 1.000 ως 1.500 στρατιωτικούς στον Νίγηρα, με αποστολή τόσο να εκπαιδεύσουν μέλη των ένοπλων δυνάμεων της χώρας, όσο και να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις εναντίον τζιχαντιστών, μελών οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος.

Το στρατιωτικό πραξικόπημα στον Νίγηρα ενδέχεται να έχει «καταστροφικές» συνέπειες για τη χώρα, την περιοχή του Σαχέλ και ολόκληρο τον κόσμο, καθώς μπορεί να υπαγάγει την περιοχή στην «επιρροή» της Ρωσίας μέσω των μισθοφόρων της εταιρείας Βάγκνερ, τονίζει ο ανατραπείς την περασμένη εβδομάδα πρόεδρος του Νίγηρα Μοαμέντ Μπαζούμ σε άρθρο του που αναρτήθηκε στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Washington Post.

Για αυτό «καλώ την αμερικανική κυβέρνηση και το σύνολο της διεθνούς κοινότητας να βοηθήσουν να αποκατασταθεί η συνταγματική τάξη», προσθέτει ο κ. Μπαζούμ, που ανατράπηκε την 26η Ιουλίου από στρατιωτικούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Ο Τραμπ δήλωσε αθώος στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο

Κατάταξη UEFA: Η Ελλάδα υποχώρησε στη κατάταξη παρά τις προκρίσεις