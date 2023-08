Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας - Βασιλακόπουλος: Οδηγίες προστασίας στις υψηλές θερμοκρασίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χρήσιμες συμβουλές για να την προστασία από τον καύσωνα και την θερμοπληξία. Τι δεν δίνουμε ποτέ σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Τι είπε ο Καθηγητής Πνευμολογίας για την απότομη έξαρση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου.

-

Την προσοχή μας για τις ώρες που κυκλοφορούμε και κολυμπάμε εν μέσω καύσωνα εφιστά ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, δίνοντας χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τον κίνδυνο της θερμοπληξίας.

Ο καθηγητής Πνευμολογίας μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλοκαίρι Μαζί" , επεσήμανε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δράσουμε προληπτικά. Να προσαρμόσουμε τη ζωή μας στις αυξημένες θερμοκρασίες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινηθούμε στον εξωτερικό χώρο τις ώρες αιχμής της ζέστης από τις 11 μέχρι τις 5. Μπορούμε να τις κάνουμε άλλη ώρα, ιδαίτερα όταν ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες. Ωστόσο, για όσους είναι υποχρεωμένοι να είναι έξω ενδεικτικά ανέφερε ότι θα πρέπει να φοράμε καπέλο, γυαλιά ηλίου, αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας, ελαφριά ρούχα και να χρησιμοποιούμε μια ομπρέλα.

Όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες είπε ότι σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του το πρώτο πρέπει που πρέπει να κάνουμε είναι να τον μεταφέρουμε σε σκιερό μέρος, να του αφαιρέσουμε τα ρούχα και να βάλουμε ψυχρά επιθέματα στις μασχάλες ή στους μηρούς και τόνισε ότι δεν του δίνουμε ποτέ νερό και καλούμε το ΕΚΑΒ.

Το υπουργείο Υγείας έχει βγάλει αναλυτικές οδηγίες για τον καύσωνα, οι οποίες είναι απλές και εύκολες στην εφαρμογής τους, είπε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Για την απότομη έξαρση κρουσμάτων παρουσίασε τις τελευταίες ημέρες ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, μετά από μια σχετικά ήπια περίοδο με μικρά ποσοστά μετάδοσης -σε σχέση με προηγούμενα έτη- από τα «τσιμπήματα», ο καθηγητής δήλωσε πώς κάθε χρόνο έχουμε κρούσματα από τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται από τα κουνούπια, στους περισσότερους ανθρώπους δεν κάνει τίποτα, σε κάποιους κάνει συμπτώματα και δυστυχώς υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που κάνει σοβαρή φλεγμονή στον κεντρικό νευρικό σύστημα και εκεί είναι το επίκινδυνο, οπότε πρέπει να πέρνουμε όλα τα μέτρα προφύλαξης για να μην μας τσιμπάνε τα κουνούπια.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Hellenic Train: Aλλαγές δρομολογίων για Λάρισα και Βόλο

Κατάταξη UEFA: Η Ελλάδα υποχώρησε στη κατάταξη παρά τις προκρίσεις