Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα καταβληθεί η τελευταία δόση

Καταβλήθηκε στους δικαιούχους η 5η δόση του επιδόματος θέρμανσης. Πότε πληρώνεται η 6η και τελευταία δόση.

Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην καταβολή του επιπλέον ποσού σε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης.

Συγκεκριμένα, πιστώθηκε χθες στους λογαριασμούς 7.640 δικαιούχων η 5η δόση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, ύψους 892.228,52 ευρώ, για τη χειμερινή περίοδο 2022/2023.

Η έκτη και τελευταία πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται πως το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται 100 ευρώ έως 800 ευρώ με προσαύξηση στα 1.000 ευρώ ειδικά για κατοίκους περιοχών με πολύ κρύο.

