Έβρος: Εκατοντάδες μετανάστες πέρασαν στη γέφυρα των Μαρασίων (εικόνες)

Στο σημείο βρίσκεται εκπρόσωπος της ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ και μεταφραστής. Οι μετανάστες αναμένεται να επιβιβαστούν σε λεωφορείο και να μεταφερθούν στο Φυλάκιο.

Περίπου 200 άτομα τα οποία μπήκαν λαθραία στην Ελλάδα εντοπίστηκαν πάνω στη γέφυρα των Μαρασίων, το πρωί της Παρασκευής.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται εκ περιτροπής στα ρεύματα κυκλοφορίας καθώς από τα άτομα έχει καταληφθεί το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αντίστοιχο περιστατικό, αλλά είχε χρόνια να σημειωθεί.

