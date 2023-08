Πολιτισμός

Ζιλ Περό: Πέθανε ο συγγραφέας που έδωσε αγώνα κατά της θανατικής ποινής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή ο συγγραφέας Ζιλ Περό. Ο αγώνας για την κατάργηση της θανατικής ποινής και το βιβλίο-καταπέλτη για τον βασιλιά του Μαρόκου.

-

Ο συγγραφέας Ζιλ Περό, ο οποίος συμμετείχε πολύ ενεργά τα χρόνια του 1970 στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής στη Γαλλία και αργότερα, τα χρόνια του 1990, έγραψε βιβλίο-καταπέλτη για τον βασιλιά του Μαρόκου, τον Χασάν Β΄, πέθανε χθες Πέμπτη σε ηλικία 92 ετών, γνωστοποίησε το οικογενειακό περιβάλλον του.

Το 1978, η κυκλοφορία του βιβλίου-έρευνας «Το κόκκινο πουλόβερ» (Le Pull-over rouge) πολλαπλασίασε τις αμφιβολίες για την ενοχή άνδρα που είχε οδηγηθεί στην γκιλοτίνα δυο χρόνια νωρίτερα, μετά την καταδίκη του για τη δολοφονία μικρού κοριτσιού, προκάλεσε πολεμική και την καταδίκη του για δυσφήμιση δυο χρόνια αργότερα.

Η ποινή του θανάτου καταργήθηκε στη Γαλλία το 1981, όμως τα αιτήματα να υπάρξει αναψηλάφηση της δίκης του Κριστιάν Ρανουτσί ουδέποτε ευοδώθηκαν.

Η έρευνα για την υπόθεση ώστε να υπάρξει νέα ποινική διαδικασία «δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος», δήλωνε ο κ. Περό στο Γαλλικό Πρακτορείο το 2006. Ήλπιζε ακόμη πως μια μέρα θα ξανάνοιγε η υπόθεση.

Ο Ζιλ Περό ήταν επίσης συγγραφέας του πολύκροτου στη Γαλλία βιβλίου «Ο φίλος μας ο βασιλιάς» (Notre ami le roi) που κυκλοφόρησε το 1990 και παρουσίαζε τον απολογισμό των 30 χρόνων της μοναρχίας του Χασάν Β΄ στο Μαρόκο. Το έργο του έθετε ερωτήματα για τη συνέργεια κάποιων γαλλικών ελίτ.

«Τα βιβλία του Ζιλ Περό σημάδεψαν τη γενιά μου. Υπάρχει ένα πριν κι ένα μετά το ‘Ο φίλος μας ο βασιλιάς’», σχολίασε ο Πιερ Ασκί, δημοσιογράφος και πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans Frontieres, RSF).

Ο συγγραφέας έγραψε το 2014 τον πρόλογο εξαιρετικά επικριτικού βιβλίου για τον σημερινό βασιλιά του Μαρόκου, γιο του Χασάν Β΄, το οποίο έγραψε μαροκινός άλλοτε συνεργάτης του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Όμαρ Μπρούξι. Το βιβλίο, με τίτλο «Ο Μοχάμεντ Στ΄ πίσω από τις μάσκες» (Mohammed VI derriere les masques) είχε υπότιτλο «Ο γιος του φίλου μας», που παρέπεμπε ακριβώς στο βιβλίο του Ζιλ Περό.

Ο δημοσιογράφος-ερευνητής Εντουί Πλενέλ εξήρε μέσω X (του πρώην Twitter) τον «φοβερό αφηγητή» και «στρατευμένο» λογοτέχνη.

Ο Ζακ Πεϊρόλ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, είχε αρχίσει καριέρα δικηγόρου, προτού πάρει άλλη ατραπό, καταλήγοντας τη δημοσιογραφία και κατόπιν τη λογοτεχνία. Με το ψευδώνυμό του, υπέγραψε το 1969 επιτυχημένο κατασκοπευτικό μυθιστόρημα, το «Φάκελος 51» (Le Dossier 51), που μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα καταβληθεί η τελευταία δόση

Κατάταξη UEFA: Η Ελλάδα υποχώρησε στη κατάταξη παρά τις προκρίσεις

Καύσωνας - Βασιλακόπουλος: Οδηγίες προστασίας στις υψηλές θερμοκρασίες (βίντεο)