Αθλητικά

Μεξικό: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα ημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να περάσει έστω και δύσκολα το εμπόδιο του Χιλιανου, Νίκολα Τζάρι, με τον οποίο έχει κακή προϊστορία.

-

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκρίθηκε στον ημιτελικό του τουρνουά «Los Cabos Open», που διεξάγεται αυτήν την εβδομάδα στο Μεξικό (ATP 250), αφού «ξόρκισε τον κακό του δαίμονα».

Ο Έλληνας πρωταθλητής, επικράτησε με ανατροπή 6-7(6), 7-6(4), 6-2 του Χιλιανού, Νίκολα Τζάρι (Νο 28 στον κόσμο), ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο απέκλεισε τον Τσιτσιπά (σ.σ. βρίσκεται στο Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης) στο τουρνουά του Χάλε, όταν στο πλαίσιο του Β` γύρου επικράτησε με 2-0 σετ (7-6(7), 7-5).

Το πρώτο σετ κρίθηκε στο tie break με τον Χιλιανό να αποδεικνύεται ψυχραιμότερος και να επικρατεί μετά από μία ώρα και δύο λεπτά, ενώ ο Τσιτσιπάς χρειάσθηκε κάτι παραπάνω (σ.σ. μία ώρα και 13 λεπτά) για να «απαντήσει» με το ίδιο... νόμισμα.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ο «Tsitsifast» έκανε break στο τέταρτο game και αφού προηγήθηκε με 3-1, στην συνέχεια κράτησε το σερβίς του, για να φθάσει στην νίκη με νέο break στο τελευταίο game, μετά από 45 λεπτά αγώνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Ρόδο: Κάηκε ταβέρνα εθελοντή την ώρα που επιχειρούσε τα μέτωπα της φωτιάς

Κως: Έχτισαν το σπίτι τους με... αρχαία (εικόνες)

Κρήτη: Ναυτικός συνελήφθη κατηγορούμενος για βιασμό