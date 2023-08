Life

“ΑΝΤ1 FLASHBACK”: Σαββατοκύριακο με τηλεοπτικές μαμάδες και talk show

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H εκπομπή που παρουσιάζουν η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης, μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

-

Αυτό το Σάββατο 5 Αυγούστου και την Κυριακή 6 Αυγούστου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00, το «ΑΝΤ1 FLASHBACK» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη έρχεται στο ΜΑΚ TV για να μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αναφωνούν… «ANT1 FLASHBACK» και μας καλούν στην παρέα τους, γιατί ήρθε η ώρα… να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί τις μοναδικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης, που ζήσαμε μέσα από την ιστορία του ΑΝΤ1.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΑΝΕΣ, ΠΕΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ!

Κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να είναι κοντά στα βλαστάρια τους, τα οποία βλέπουν, για πάντα, ως μικρά παιδάκια που χρειάζονται τη βοήθειά τους για να καταφέρουν το οτιδήποτε. Αυστηρές ή χαλαρές, μοντέρνες ή πολύ προχωρημένες, αυτές είναι οι αθάνατες Ελληνίδες μανάδες, αλλά και γιαγιάδες, όπως αποτυπώθηκαν μέσα από τις αγαπημένες σειρές του ΑΝΤ1. Το Σάββατο 5 Αυγούστου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, ο Μανούσος Μανουσάκης, ο Σταύρος Ζαλμάς, η Μαριάννα Τουμασάτου, ο Μάριος Αθανασίου και η Φαίδρα Δρούκα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΒΡΑΔΙΝΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ…

Προσωπικές εξομολογήσεις, ανατρεπτικά παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις περιμένουν όλους εκείνους που κάθονται απέναντι από τον παρουσιαστή ενός βραδινού talk show, αφού συνήθως τις μεγάλες ώρες λέγονται και οι μεγαλύτερες αλήθειες. Με δημοσιογραφική, χιουμοριστική ή ακόμη και σατυρική διάθεση, o στόχος του παρουσιαστή είναι να καταφέρει να αποκαλύψει άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας του καλεσμένου του. Την Κυριακή 6 Αυγούστου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Βαγγέλης Περρής, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Δημήτρης Μηλιόγλου και η Ντέπυ Γκολεμά.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αλέξης Σκουλίδης

Επιμέλεια Εκπομπής: Νανά Ηλιοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Παπαγεωργίου

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: εκδότρια σκοτώθηκε μπροστά στα παιδιά της (βίντεο ντοκουμέντο)

Κέρκυρα: Μαφιόζος της Καμόρα συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους

“Petar” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: που θα χτυπήσει το Σάββατο η κακοκαιρία