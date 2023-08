Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολώνα (εικόνες)

Σοκάρουν οι εικόνες από το όχημα, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα.

Τα ξημερώματα Πέμπτης προς Παρασκευή αυτοκίνητο με τέσσερις επιβάτες έπεσε σε κολόνα στην περιοχή της Νεάπολης.

Από την σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 45χρονος συνοδηγός. Σοβαρά τραυματισμένος είναι και ο οδηγός του αυτοκινήτου ενώ ελαφρότερα τραυματισμένοι είναι οι άλλοι δύο επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο όχημα επέβαιναν δύο γυναίκες και δύο άνδρες. Οι γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρότερα καθώς ήταν στα πίσω καθίσματα.

Το δυστύχημα συνέβη στις 03:25. Κάτοικος της περιοχής που μίλησε στο Lesvosnews.net ανέφερε ότι ξύπνησε από το δυνατό θόρυβο. Μόλις άνοιξε το παράθυρο του σπιτιού της να δει τι συμβαίνει αντίκρισε το όχημα και δύο τραυματισμένες κοπέλες να καλούν σε βοήθεια. Αμέσως ειδοποίησε το 112 και όπως μας αναφέρει μέσα σε 5 λεπτά ήρθε το ασθενοφόρο ενώ σταμάτησαν και δύο διερχόμενα αμάξια για βοήθεια.

