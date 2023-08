Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα και θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

-

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας, αναμένεται από αύριο το μεσημέρι έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από το καιρικό σύστημα με την ονομασία «PETAR», όπως ονομάστηκε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας, καθώς θα κινείται ανατολικά, είναι:

Από αύριο το μεσημέρι, το βόρειο Ιόνιο (κυρίως η περιοχή Κέρκυρας - Παξών), η Ήπειρος, βαθμιαία η δυτική Μακεδονία και η δυτική Στερεά και από αργά το απόγευμα η βορειοδυτική Πελοπόννησο, η δυτική και βόρεια Θεσσαλία και η κεντρική Μακεδονία.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή τα φαινόμενα στη βορειοδυτική χώρα θα εξασθενήσουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Ρόδο: Κάηκε ταβέρνα εθελοντή την ώρα που επιχειρούσε τα μέτωπα της φωτιάς

Κως: Έχτισαν το σπίτι τους με... αρχαία (εικόνες)

Κρήτη: Ναυτικός συνελήφθη κατηγορούμενος για βιασμό