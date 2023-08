Τοπικά Νέα

Φωτιά στην Εύβοια

Κοντά στην φωτιά υπάρχουν διάσπρατα σπίτια. Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συνιαγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Παρασκευής για φωτιά που ξέσπασε στην Εύβοια.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Στόμιο Πετριών του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Πρόκειται για τουριστική περιοχή στην οποία βρίσκονται διάσπαρτα εξοχικά σπίτια κοντά στη φωτιά.

Στο σημείο σπεύδουν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ στο σημείο δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

