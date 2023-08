Πολιτική

Ενδοοικογενειακή βία στη Λάρισα: Ο Οικονόμου επικοινώνησε με το θύμα

Η άτυχη γυναίκα που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγο της, είναι αξιωματικός της Αστυνομίας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην Αστυνόμο Α', θύμα ενδοοικογενειακής βίας, η οποία νοσηλεύεται στο Γ.Ν Λάρισας, τηλεφώνησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου. Ο Υπουργός μίλησε μαζί της, της ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και της εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη του Σώματος στην πορεία της αποθεραπείας της.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε παρουσία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγου Λ. Μαυρόπουλου, ενώ παράλληλα ο Υπουργός ενημερώθηκε από τον Διοικητή του Νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας της Αστυνόμου Α'.

"Η δραστική αντιμετώπιση φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί πάγια προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Διαθέτουμε, πια, το απαραίτητο νομικό οπλοστάσιο και τους υποστηρικτικούς θεσμούς για να περιορίσουμε στο ελάχιστο δυνατό τέτοιου είδους φαινόμενα", αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

