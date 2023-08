Αθλητικά

Άρης: Ο Παλίκουτσας στην Γερμανία για λόγους υγείας

Θα παλέψω για να επιστρέψω πιο δυνατός και να αφοσιωθώ ξανά στον Αρη, υποσχέθηκε ο Κροάτης τεχνικός διευθυντής σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο.

Ένα... διάλειμμα θα κάνουν στη σχέση τους η ΠΑΕ Άρης και ο Ρόμπερτ Παλίκουτσα. Ο Κροάτης τεχνικός διευθυντής θα μεταβεί στη Γερμανία προκειμένου να ξεπεράσει θέμα υγείας το οποίο αντιμετωπίζει.

Αναλυτικά η δήλωση του Παλίκουτσα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης:

«Αγαπητή οικογένεια Άρη,

Από την πρώτη μέρα ένιωσα το πάθος που έχετε για αυτόν τον Σύλλογο. Αυτό το πάθος και η πίστη που έχετε αποτέλεσε την έμπνευσή μου. Έχετε εμπλουτίσει τη ζωή μου με την αγάπη που δείχνετε για αυτόν τον Σύλλογο.

Η ζωή, όμως, παίρνει μερικές φορές απροσδόκητη τροπή. Προσωπικά θέματα υγείας με αναγκάζουν να φύγω για λίγο από τη Θεσσαλονίκη. Αισθάνομαι μεγάλη απογοήτευση, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα παλέψω για να επιστρέψω πιο δυνατός και να αφοσιωθώ ξανά στον Αρη.

Ο πρόεδρός μας και εγώ δημιουργήσαμε μια νέα ομάδα ως βάση για τα επόμενα χρόνια. Μια νέα ομάδα χρειάζεται πάντα χρόνο για να αναπτυχθεί.

Η απίστευτη υποστήριξή σας θα δώσει σε αυτή την ομάδα το πνεύμα του νικητή και την ταυτότητα που χρειάζεται, ώστε να δουλέψει περισσότερο και πιο σκληρά από ποτέ.

Πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο είναι μαγεία. Και ο ΑΡΗΣ εκφράζει κάτι γνήσιο ποδοσφαιρικά.

Σας ευχαριστώ που με αφήσατε να γίνω μέλος της οικογένειας του Αρη. ΜΟΝΟ ΑΡΗΣ!».

Μάλιστα, ο Παλίκουτσα βρέθηκε στη σημερινή (Παρασκευή 4/8) προπόνηση και, αφού έδωσε συγχαρητήρια σε όλους για την πρόκριση επί της Αραράτ και τη συμμετοχή στον Γ' προκριματικό γύρο του UEFA Europa Conference League, όπου θα βρουν μπροστά τους τη Ντινάμο Κιέβου, ανακοίνωσε σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο την απόφασή του.

Εξέλιξη που δεν άφησε ασυγκίνητο τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα στον Κροάτη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «H υγεία είναι πάνω από όλα, πήγαινε στη Γερμανία να γίνεις καλά, αυτό προέχει».

