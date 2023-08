Πολιτισμός

Φωτιές - ΕΕΣ: Δωρεά της Κίνας για τους πυρόπληκτους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε επιταγή 100.000 δολαρίων από τον Πρέσβη της Κίνας προς ενίσχυση των πυρόπληκτων.

-

Μια ιδιαίτερα τιμητική και χαρούμενη ημέρα η σημερινή για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ), καθώς ο Πρέσβης της Κίνας, Σιάο Τζουντσένγκ, επισκέφθηκε με τους συνεργάτες του τα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, προκειμένου να παραδώσει επιταγή 100.000 δολαρίων στον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιο Αυγερινό.

Η μεγάλης αξίας χορηγία αντιπροσωπεύει δωρεά του Ερυθρού Σταυρού της Κίνας και βεβαίως είναι απόδειξη της αναγνώρισης του τεράστιου ανθρωπιστικού, αλληλέγγυου και αλτρουιστικού έργου του Ε.Ε.Σ, σε όλες τις κρίσιμες και επιτακτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Στη ιδιαίτερα θερμή και εποικοδομητική συζήτηση που επακολούθησε μεταξύ του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. και του Πρέσβη της Κίνας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην μελλοντική συνεργασία των δύο Εθνικών Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είτε αφορά πυρκαγιές είτε πλημμύρες είτε καύσωνες. Ο κ. Πρέσβης εξήρε τη μεγάλη συνεισφορά του προσωπικού και των εθελοντών του Ε.Ε.Σ. στις πρόσφατες πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, παραθέτοντας συγκεκριμένους τρόπους έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών.Επισημαίνεται και η προετοιμασία της ίδιας της Κυβέρνησης της Κίνας με την κατασκευή ειδικών αεροσκαφών, κατάσβεσης πυρκαγιών.

Τέλος, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η ευγενική όσο και εγκάρδια ομιλία τόσο του Πρέσβη της Κίνας όσο και του κλιμακίου της Πρεσβείας προς το έργο και τις ανθρωπιστικές δράσεις του Ε.Ε.Σ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Ρόδο: Κάηκε ταβέρνα εθελοντή την ώρα που επιχειρούσε τα μέτωπα της φωτιάς

Κως: Έχτισαν το σπίτι τους με... αρχαία (εικόνες)

Χάρι - Μέγκαν: Το ρομαντικό δείπνο για τα γενέλθια της Δούκισσας