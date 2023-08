Καιρός

Καιρός: καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιδείνωση θα παρουσιάσουν οι καιρικές συνθήκες. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

-

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για το Σάββατο προβλέπεται πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού, από τις μεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών) και στην Ήπειρο, βαθμιαία στη δυτική Μακεδονία και στη δυτική Στερεά, και από αργά το απόγευμα στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, στη δυτική και στη βόρεια Θεσσαλία και στην κεντρική Μακεδονία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή τα φαινόμενα στη βορειοδυτική χώρα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές νότιοι-νοτιοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία μετά το απόγευμα και από τα δυτικά θα επικρατήσουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά και δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 37 με 39 και κατά τόπους στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι νότιοι τοπικά έως 5 μποφόρ και από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38-39 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα παραθαλάσσια τμήματα, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι, έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Τη νύχτα τα φαινόμενα στη δυτική Μακεδονία θα εξασθενήσουν. Θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, 2-3 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί-βορειοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων, έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 21 έως 38-39 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών), την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, και από αργά το απόγευμα στη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Τη νύχτα τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί, που μετά το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στη Θεσσαλία και στη δυτική και βόρεια Θεσσαλία θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 5 και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 38-39 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπους στη Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στις Κυκλάδες. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοδυτικοί 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται αίθριος καιρός. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως 39 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στην κεντρική Μακεδονία αναμένονται τοπικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στα δυτικά, τη Θεσσαλία, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά τους 31 με 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 και στα νησιά του Αιγαίου τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολώνα (εικόνες)

Κολωνός: Η στιγμή που ο αστυνομικός πυροβολεί τον ληστή (βίντεο)

Δωρεά οργάνων: Χάρισε ζωή η 14χρονη Χριστίνα που σκοτώθηκε σε τροχαίο