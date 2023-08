Πολιτική

Φωτιές - Κικίλιας σε πυροσβέστες: Η Πολιτεία θα σας στηρίξει περισσότερο

Οι αναφορές και οι δεσμεύσεις του Βασίλη Κικίλια, κατά την επίσκεψη του στον Ανατολική Αττική.

Επίσκεψη στη διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, όπου και συνομίλησε με το πυροσβεστικό προσωπικό. Τον κ. Κικίλια υποδέχτηκε ο συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής, υποστράτηγος Παναγιώτης Νιάφας και ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής αρχιπύραρχος Σπυρίδων Παπαστάθης.

«Είμαι σήμερα εδώ στο Μαρκόπουλο, στη διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής και θα επισκεφτώ όλες τις διοικήσεις και τους πυροσβεστικούς σταθμούς, καταρχάς στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα. Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος θέλουν στήριξη, βοήθεια και δικαιούνται επιβράβευση για τις προσπάθειες τους», δήλωσε ο κ. Κικίλιας.

Προσέθεσε ότι «Κάνουν ένα μοναδικό επάγγελμα. Εμείς οι υπόλοιποι σίγουρα γυρίζουμε σπίτι μας το βράδυ. Οι άντρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως και της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και οι πιλότοι μας, δεν είναι σίγουρο ότι θα γυρίσουν το βράδυ σπίτι τους. Έχουν πέσει πολλοί στο καθήκον. Οι προσπάθειές τους είναι ηρωικές και όλη η κοινωνία πρέπει να τους αγκαλιάσει και να τους βοηθήσει, γιατί η αποστολή τους είναι πάρα πολύ σημαντική».

Επιπλέον ο κ. Κικίλιας επισήμανε: «Πρώτα από όλα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, μετά των περιουσιών και μετά της οικολογίας, του δασικού πλούτου της χώρας. Όλα αυτά μαζί αποτελούν έναν ιερό σκοπό. Η ελληνική πολιτεία έχει στηρίξει και θα στηρίξει και άλλο τους πυροσβέστες μας και με ακόμα καλύτερη οργάνωση ώστε να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

