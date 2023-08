Κόσμος

Τουρκία: Ο Ερντογάν θα... περιμένει τον Πούτιν όλο τον Αύγουστο!

Ο Τούρκος Πρόεδρος εξακολουθεί να ελπίζει σε επίσκεψη του Ρώσου ομολόγου του στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εργάζεται για την επαναφορά ενός ασφαλούς διαδρόμου στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ότι εξακολουθεί να ελπίζει να υποδεχθεί τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν τον Αύγουστο.

«Δεν υπάρχει ακόμη κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά ο υπουργός Εξωτερικών μου και ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών βρίσκονται σε συζητήσεις», τόνισε σε δημοσιογράφους ο Ερντογάν μετά την προσευχή της Παρασκευής.

«Πιστεύω ότι αυτή η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο», πρόσθεσε.

Η Τουρκία μεσολάβησε για την επίτευξη μιας συμφωνίας μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη πέρυσι τον Ιούλιο για την ασφαλή εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών απο τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της Άγκυρας και του ΟΗΕ, η Ρωσία αρνήθηκε να παρατείνει τον Ιούλιο την ισχύ της συμφωνίας και το Κρεμλίνο ισχυρίσθηκε ότι οι ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας δεν έχουν εφαρμοσθεί.

Στα τέλη του Ιουλίου, ο Πούτιν υποσχέθηκε την αποστολή δωρεάν σιτηρών σε πολλές αφρικανικές χώρες, παρά τις κυρώσεις που έχουν παραλύσει τις θαλάσσιες μεταφορές από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Παράλληλα, η Ρωσία βομβαρδίζει συστηματικά τις λιμενικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη.

Ο Ερντογάν ανέφερε σήμερα ότι συμφωνεί με τη Ρωσία για την ανάγκη εφοδιασμού των λιγότερο ανεπτυγμένων αφρικανικών χωρών.

«Θα μεταποιήσουμε τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας σε αλεύρι και θα τα στείλουμε σε φτωχές και λιγότερο ανεπτυγμένες αφρικανικές χώρες», είπε, χωρίς να επεκταθεί.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τετάρτη Ερντογάν και Πούτιν, ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του να αποφύγει «οποιαδήποτε κλιμάκωση στον πόλεμο ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία» και τόνισε ότι η συμφωνία για τα σιτηρά, αποτελεί «γέφυρα προς την ειρήνη».

