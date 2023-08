Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιές: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ το Σάββατο, 5 Αυγούστου, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής σε δασικές περιοχές στους δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων

στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Παλιουρίου), στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά), στο Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατωνίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

