Ρωσία - Ναβάλνι: Νέα ποινή φυλάκισης στον επικριτή του Πούτιν

Σε πολλά έτη φυλάκισης καταδικάστηκε ο Αλεξέι Ναβάλνι. Άμεσες και έντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις.

Ο φυλακισμένος Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι καταδικάστηκε σήμερα σε επιπλέον 19 χρόνια φυλάκισής, σε μια ποινική υπόθεση για την οποία ο ίδιος και οι υποστηρικτές του είπαν ότι ήταν κατασκευασμένη για να τον κρατήσουν στην φυλακή και εκτός πολιτικής για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο 47χρονος Ναβάλνι, ο πιο σφοδρός εγχώριος επικριτής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτίει ήδη ποινές συνολικής διάρκειας 11,6 ετών για απάτη και άλλες κατηγορίες που, όπως λέει, είναι επίσης ψεύτικες. Το πολιτικό του κίνημα έχει τεθεί εκτός νόμου και έχει χαρακτηριστεί «εξτρεμιστικό».

Το δικαστήριο της αποικίας κρατουμένων IK-6 στο Μελέχοβο, περίπου 235 χλμ. ανατολικά της Μόσχας, όπου εκτίει τις ποινές του, τον δίκασε σήμερα για έξι ξεχωριστές ποινικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η υποκίνηση και η χρηματοδότηση εξτρεμιστικής δραστηριότητας και η σύσταση εξτρεμιστικής οργάνωσης.

Το κύκλωμα μετάδοσης της δίκης από το χώρο του δικαστηρίου ήταν τόσο κακής ποιότητας που ήταν πρακτικά αδύνατο να καταλάβει κανείς τι έλεγε ο δικαστής.

Η ομάδα του Ναβάλνι δήλωσε ότι ο δικαστής πρόσθεσε 19 χρόνια στις ποινές που του έχουν ήδη επιβληθεί με βάση τις νέες κατηγορίες. Οι κρατικοί εισαγγελείς είχαν ζητήσει από το δικαστήριο να του επιδικάσει άλλα 20 χρόνια φυλάκισης σε αποικία κρατουμένων.

Ντυμένος με τη σκούρα στολή της φυλακής και πλαισιωμένος από τους δικηγόρους του, ο Ναβάλνι χαμογελούσε μερικές φορές καθώς άκουγε τον δικαστή.

Οι κατηγορίες αφορούν τον ρόλο του στο κίνημά του που έχει πλέον τεθεί εκτός νόμου στη Ρωσία, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, προσπαθούσε να υποκινήσει μια επανάσταση επιδιώκοντας να αποσταθεροποιήσει την κοινωνικοπολιτική κατάσταση.

Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει

Ο ΟΗΕ ζήτησε την «άμεση απελευθέρωσή» του. Αυτή η καταδίκη «εγείρει νέες ανησυχίες αναφορικά με τη δικαστική παρενόχληση και την εργαλειοποίηση του δικαστικού συστήματος για πολιτικές σκοπιμότητες στη Ρωσία», κατήγγειλε ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, σε ανακοίνωση. Τα κράτη «έχουν την υποχρέωση να σέβονται (...) όλα τα δικαιώματα σε μια δίκαιη δίκη και δίκαιη διαδικασία για όλα τα άτομα που στερούνται την ελευθερία τους», συμπλήρωσε ο Τουρκ, καλώντας τις ρωσικές αρχές να σεβαστούν αυτές τις υποχρεώσεις σταματώντας αμέσως τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ναβάλνι και να τον αποφυλακίσουν.

Αυτή η νέα καταδίκη του Ρώσου πιο σφοδρού εγχώριου επικριτή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν «έρχεται εν μέσω μιας ολοένα και πιο αυστηρής καταστολής της ελευθερίας της έκφρασης και της πολιτικής αντιπολίτευσης στη Ρωσία», σημειώνει ο ανώτατος αξιωματούχος του ΟΗΕ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε «απαράδεκτη» την καταδίκη του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης, καταγγέλλοντας μια δικαστική απόφαση με «πολιτικά κίνητρα» και ζήτησε εκ νέου την «άμεση και άνευ όρων» απελευθέρωσή του.

Στο τέλος μιας «δίκης-παρωδίας», «αυτή η αυθαίρετη καταδίκη είναι μια απάντηση στο θάρρος του να επικρίνει το καθεστώς του Κρεμλίνου», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ στο X. «Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο (...) τη σύλληψή του, τη δίκη του και την καταδίκη του με πολιτικά κίνητρα», πρόσθεσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ σε ανακοίνωσή του.

Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ έκανε λόγο για «κατάφωρη αδικία». «Ο Πούτιν δεν φοβάται τίποτα περισσότερο από αυτούς που αντιτίθενται στον πόλεμο, τη διαφθορά και υπερασπίζονται τη δημοκρατία, ακόμη και από ένα κελί φυλακής. Δεν θα φιμώσει τις επικριτικές φωνές», τόνισε η Μπέρμποκ με ανάρτησή της στο Χ.

Το Παρίσι καταδίκασε «με τον εντονότερο τρόπο» την ποινή κάθειρξης του Ναβάλνι, κρίνοντάς την μια «δικαστική παρενόχληση» εναντίον του.

«Καλούμε για άλλη μια φορά τις ρωσικές αρχές να απελευθερώσουν τον Ναβάλνι αμέσως και άνευ όρων, καθώς και όλους τους πολιτικούς κρατούμενους», τόνισε μια εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

