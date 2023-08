Παράξενα

Ολλανδία: Σκότωσαν έφηβο, επειδή τον... πέρασαν για άλλον!

Βαριές ποινές κάθειρξης επιθβλήθηκαν σε δύο άνδρες που σκότωσαν έναν έφηβο... από λάθος...

Δικαστήριο του Άμστερνταμ καταδίκασε σήμερα έναν άνδρα σε ισόβια και έναν δεύτερο σε σχεδόν 30 χρόνια κάθειρξης για τη δολοφονία ενός εφήβου, σε μια υπόθεση που σόκαρε την Ολλανδία.

Τον Ιανουάριο του 2018 ο Μοχάμεντ Μπουσίχι, 17 ετών, παρέδιδε μαθήματα μαγειρικής σε 6χρονα παιδιά σε ένα κοινοτικό κέντρο του Άμστερνταμ όταν ένοπλοι μασκοφόροι μπήκαν μέσα και άνοιξαν πυρ εναντίον του, με αυτόματα όπλα, υπό τα τρομαγμένα βλέμματα των μικρών.

Οι δράστες, ο Εμίλιο Γκ. 30 ετών και ο Ράνταλ Ντ., 41 ετών, πήγαν στο κέντρο με σκοπό να σκοτώσουν έναν άλλον άνδρα με τον οποίο, σύμφωνα με έναν μάρτυρα, είχαν διαπληκτιστεί στον ίδιο χώρο, λίγες ημέρες νωρίτερα. Έκαναν όμως λάθος και εκτέλεσαν τον 17χρονο Μπουσίχι, συνεχίζοντας να τον πυροβολούν στην πλάτη μολονότι «εκείνος ήταν πεσμένος μπρούμυτα, ανυπεράσπιστος», όπως αναφέρεται στην απόφαση.

Ο Εμίλο Γκ. Καταδικάστηκε σε ισόβια και ο Ράνταλ Ντ. σε κάθειρξη 29 ετών και έξι μηνών.

Οι δύο ύποπτοι κρίθηκαν ένοχοι κυρίως χάρη στο DNA που βρέθηκε σε ένα κασκέτο κοντά στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους, το οποίο στη συνέχεια το έκαψαν. Οι αρχές κατάφεραν επίσης να υποκλέψουν τηλεφωνικές συνομιλίες τους.

Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε ένα τέμενος του Άμστερνταμ για την κηδεία του εφήβου, ο οποίος ήταν γνωστός για το εθελοντικό έργο του. Ο Μπουσίχι ενταφιάστηκε στο Μαρόκο, απ’ όπου καταγόταν η οικογένειά του.

Ο φόνος του νεαρού προκάλεσε ανησυχία στην Ολλανδία για την άνοδο του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα. Την ίδια χρονιά δολοφονήθηκε ο αδελφός ενός μάρτυρα-κλειδί στη δίκη του φερόμενου βαρόνου των ναρκωτικών Ριντουάν Τάγκι. Το 2019 δολοφονήθηκε και ο δικηγόρος του μάρτυρα ενώ το 2021 προκάλεσε σοκ η δολοφονία του διάσημου δημοσιογράφου, ειδικευμένου σε υποθέσεις εγκλημάτων, Πέτερ Ρ. ντε Βρις, στο κέντρο του Άμστερνταμ.

