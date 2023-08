Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Καταδίωξη: Κλεμμένο αμάξι “καρφώθηκε” σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν σταματούσε, παρά το κυνηγητό απο περιπολικά.

-

Άγρια κατταδίωξη εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (4/8) στη Θεσσαλονίκη, με οδηγό κλεμμένου ΙΧ να παρανομεί αδιάλειπτα και τελικώς να σταματά πάνω σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ, το οποίο υπέστη σημαντικές φθορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός ΙΧ οχήματος, για το οποίο έχει δηλωθεί κλοπή σε προγενέστερο χρόνο από τη Χαλκιδική, δεν σταμάτησε νωρίτερα σε σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα.

Έπειτα ξεκίνησε μια άγρια καταδίωξη από την περιοχή των Συκεών έως και την οδό Λαγκαδά. Ο οδηγός πραγματοποίησε εξαιρετικά επικίνδυνους ελιγμούς και έτσι διέσχισε μεγάλο μέρος της περιοχής της Νεάπολης.

Ακολούθως κατέβηκε την οδό Βενιζέλου και μπήκε ανάποδα στην οδό Λαγκαδά προκαλώντας μεγάλο κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι εκείνη τη ώρα ήταν αρκετοί.

Η επικίνδυνη δράση του οδηγού του κλεμμένου ΙΧ οχήματος, σταμάτησε επάνω σε λεωφορείο της γραμμής 27 του ΟΑΣΘ.

Ο οδηγός έπεσε πάνω στο λεωφορείο με αρκετή ταχύτητα και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από θαύμα δεν τραυματίστηκε ο οδηγός, αλλά και ουδείς από τους αρκετούς επιβάτες στο αστικό λεωφορείο.

Αποτέλεσμα ήταν το όχημα να ακινητοποιηθεί και οι αστυνομικοί, οι οποίοι το καταδίωξαν μαζί με προστρέξαντες συναδέλφους τους να συλλάβουν τους δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Το αστικό λεωφορείο απομακρύνθηκε από το σημείο, ενώ το κλεμμένο ΙΧ το οποίο έγινε… «σμπαράλια», παραμένει επί της οδού Λαγκαδά έως ότου το απομακρύνει γερανός.

Επιβάτες του αστικού λεωφορείου αλλά και διερχόμενοι από το σημείο παραμένουν επί τόπου, μη μπορώντας να πιστέψουν τις σκηνές που παρακολούθησαν.

Πολλοί μάλιστα αναρωτιούνται πως και δεν τραυματίστηκε κανείς έπειτα από τέτοια σύγκρουση.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ολλανδία: Σκότωσαν έφηβο, επειδή τον... πέρασαν για άλλον!

Κρήτη: Σκότωσε, διαμέλισε και πέταξε σε κάδους τα κομμάτια της σορού του φίλου του

Βρετανία: Πατριός κακοποίησε μέχρι θανάτου μωρό 10 μηνών